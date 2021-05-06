Blue Origin Uzay Turizmi İçin Tarih Verdi

Uzaya gitmek ister misiniz? Blue Origin uzay turizmi tarihini paylaştı. Jeff Bezos'ın uzay şirketi Blue Origin, uzay turizmi için rezervasyon almaya başladı.

Amazon kurucusunun roket şirketi Blue Origin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uçuş başına altı turisti taşıyacak şekilde tasarlanan New Shepard roketindeki ilk uçuşun 20 Temmuz'da gerçekleşeceğini ve bir koltuğun en yüksek teklifi verene açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.

BlueOrigin.com adresindeki açık artırma, şirkete göre üç bölümden oluşacak. 5 Mayıs-19 Mayıs arasındaki ilk aşama, kişilerin web sitesinde herhangi bir tutarda teklif vermesine olanak tanıyacak. 19 Mayıs'tan sonra teklifler alınmayacak ve Blue Origin kazananı belirlemek için 12 Haziran'da canlı bir açık artırma düzenleyecek.

Şirket, toplanan paranın Blue Origin'in vakfı olan ve STEM eğitim girişimlerini destekleyen Club for the Future'a bağışlanacağını söyledi.

Blue Origin, New Shepard roketindeki diğer koltukların ne kadara mal olacağını açıklamadı, ancak biletler muhtemelen birkaç yüz bin dolar seviyesinde olacak.

Blue Origin uzay turizmi ne zaman?

Otonom olarak uçan New Shepard roketi ve kapsülü, yolcuları "uzayın kenarı" olarak bilinen bölgeyi geçerek yörünge altı bölgeye taşıyacak. Yörüngesel uçuşların aksine, kapsül aslında gezegeni çevrelemeyecek. İnsanlar, Dünya'nın 100 mil üzerinde bir yükseklikte, kapsül aşağı inmeden önce birkaç dakika yer çekimsiz ortamda bulunacaklar.

Yörünge altı gezintileri, çok zengin bireyler ve ünlüler dışındaki çoğu insan için muhtemelen ulaşılamayacak seviyede görünüyor. Fakat uzay turizminde yaşanan bu gelişme, özel uzay uçuşu için önemli bir adıma geçildiğini müjdeliyor.

Blue Origin, gelişmekte olan uzay turizmi endüstrisinden yararlanmak isteyen birkaç şirketten biri. İngiliz milyarder Richard Branson'un şirketi Virgin Galactic de 2022'den başlayarak yörünge altı uzay uçuşlarında yolcu uçurmayı hedefliyor. Şirket, biletlerin 250.000 dolardan fazlaya mal olacağını söyledi, ancak nihai fiyatlandırma henüz açıklanmadı.

Bezos'ın ana rakibi SpaceX CEO'su Elon Musk ise bu yılın sonlarında Crew Dragon gemisiyle dört yolcu fırlatmayı planlıyor. Başarılı olursa bu keşif, tamamen sivil bir mürettebatla uzaya çıkan ilk görev olacak.

Bu yılın başlarında SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç özel yolcu fırlatma planını da duyurmuştu. SpaceX'e göre üç kişi, yörüngedeki istayonda sekiz gün geçirmek için 55 milyon dolar ödedi.

SpaceX 2018 yılında, moda perakendecisi Zozo'nun kurucusu Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın 2023'teki bir görevle Ay'a uçan ilk özel yolcu olacağını söylemişti.