Blue Origin, Uzay Turizminde Çığır Açmaya Geliyor

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, aynı zamanda uzay projelerine yaptığı yatırımlarla da biliniyor. Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, uzay turizmini Nisan 2019 yılına kadar başlatacağını duyururken, yeni roket sistemi BE-4'ü de görücüye çıkardı.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a rakip geliyor. Dünyaca ünlü girişimci Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, yeni roket sistemi olan Blue Engine 4 (BE-4)’ün denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyuran bir tweet paylaştı.

Bu araç, uzay turizmi amacıyla Dünya yörüngesine gidiş ve gelişler için kullanılacak. Blue Origin, yeni uzay aracı ile 10 yıl içinde uçuşlara başlamak istiyor.

First hotfire of our BE-4 engine is a success #GradatimFerociter pic.twitter.com/xuotdzfDjF — Blue Origin (@blueorigin) 19 Ekim 2017

New Glenn isimli yeniden kullanılabilir uzay aracı gücünü 7 adet BE-4 roket motorundan alıyor. BE-4 motorlarıyla güçlendirilen New Glenn aracı, kalkışta toplam 1.74 milyon kg itiş gücüne sahip. BE-4 motorlarının New Glenn dışında farklı fırlatma sistemleri için de kullanılması bekleniyor.

Blue Origin, New Glenn'i on yılın sonunda ilk kez uçurması ve çalışma motorlarına sahip olması bu hedefe ulaşmak için kritik öneme sahip. BE-4'ün belirttiği hedef, Amerikan yapımı RD-180 motoruna Amerikan bağımlılığını sona erdirmek. Blue Origin, motoru kendi roketlerinde kullanmanın yanı sıra yeni roket serisinde kullanılmak üzere BE-4'ü Boeing ve Lockheed Martin arasında ortak bir girişim olan United Launch Alliance'a satmayı umuyor.

Jeff Bezos yeniden kullanılabilir roket alanında Tesla Motors ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile rekabet halinde. Şirket, fırlatmadan sonra roket malzemelerini okyanusa bırakmak yerine topluyor ve parçalarını yeni roket takımlarında kullanıyor. SpaceX’in bu tasarruf politikasının şirkete milyon dolarlar kazandırdığı söyleniyor.

SpaceX firması da Blue Origin gibi yeni kurulmuş bir firma olmasına rağmen bu alanda NASA’ya roket satabiliyor.