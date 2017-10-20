  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Blue Origin, Uzay Turizminde Çığır Açmaya Geliyor

Blue Origin, Uzay Turizminde Çığır Açmaya Geliyor

Blue Origin, Uzay Turizminde Çığır Açmaya Geliyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
YORUM YAZ

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, aynı zamanda uzay projelerine yaptığı yatırımlarla da biliniyor. Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, uzay turizmini Nisan 2019 yılına kadar başlatacağını duyururken, yeni roket sistemi BE-4'ü de görücüye çıkardı.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a rakip geliyor. Dünyaca ünlü girişimci Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, yeni roket sistemi olan Blue Engine 4 (BE-4)’ün denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyuran bir tweet paylaştı.

Bu araç, uzay turizmi amacıyla Dünya yörüngesine gidiş ve gelişler için kullanılacak. Blue Origin, yeni uzay aracı ile 10 yıl içinde uçuşlara başlamak istiyor.

New Glenn isimli yeniden kullanılabilir uzay aracı gücünü 7 adet BE-4 roket motorundan alıyor. BE-4 motorlarıyla güçlendirilen New Glenn aracı, kalkışta toplam 1.74 milyon kg itiş gücüne sahip. BE-4 motorlarının New Glenn dışında farklı fırlatma sistemleri için de kullanılması bekleniyor.

Blue Origin, New Glenn'i on yılın sonunda ilk kez uçurması ve çalışma motorlarına sahip olması bu hedefe ulaşmak için kritik öneme sahip. BE-4'ün belirttiği hedef, Amerikan yapımı RD-180 motoruna Amerikan bağımlılığını sona erdirmek. Blue Origin, motoru kendi roketlerinde kullanmanın yanı sıra yeni roket serisinde kullanılmak üzere BE-4'ü Boeing ve Lockheed Martin arasında ortak bir girişim olan United Launch Alliance'a satmayı umuyor.

Jeff Bezos yeniden kullanılabilir roket alanında Tesla Motors ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile rekabet halinde. Şirket, fırlatmadan sonra roket malzemelerini okyanusa bırakmak yerine topluyor ve parçalarını yeni roket takımlarında kullanıyor. SpaceX’in bu tasarruf politikasının şirkete milyon dolarlar kazandırdığı söyleniyor.

SpaceX firması da Blue Origin gibi yeni kurulmuş bir firma olmasına rağmen bu alanda NASA’ya roket satabiliyor. 

Jeff Bezos'un Roket Şirketine Asyalı Bir Şirket Ortak Oldu TEKNOLOJİ Jeff Bezos'un Roket Şirketine Asyalı Bir Şirket Ortak Oldu

Elon Musk, SpaceX’in Devrim Niteliğindeki Yeni Planını Açıkladı TEKNOLOJİ Elon Musk, SpaceX’in Devrim Niteliğindeki Yeni Planını Açıkladı

SpaceX'in Falcon 9 Roketi İkinci Kez Dünya'ya Döndü TEKNOLOJİ SpaceX'in Falcon 9 Roketi İkinci Kez Dünya'ya Döndü

ETİKETLER: SpaceX blue origin elon musk jeff bezos

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BlueStacks BlueStacks
BlueStacks BlueStacks, Android oyunlarını ve Android uygulamalarını bilgisayarlarınız üzerinde oynamanıza veya çalıştırmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir programdır. ÜCRETSİZ
Need for Speed: Most Wanted Save Dosyası Need for Speed: Most Wanted Save Dosyası
Need for Speed: Most Wanted Save Dosyası Need for Speed: Most Wanted bitirilmiş save dosyası ile oyundaki tüm arabaları ve bölümleri hemen açabilirsiniz. ÜCRETSİZ
BluetoothView BluetoothView
BluetoothView BluetoothView, arka planında çalışan ve çevrenizdeki tüm bluetooth aygıtlarının etkinliklerini izleyen güçlü bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
USB Disk Storage Format Tool USB Disk Storage Format Tool
USB Disk Storage Format Tool USB Disk Storage Format Tool ile USB diskinizdeki sorunları çözebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Mount & Blade II: Bannerlord Mount & Blade II: Bannerlord
Mount & Blade II: Bannerlord Mount & Blade II: Bannerlord, Ankaralı oyun stüdyosu TaleWorlds tarafından geliştirilen, bizleri Orta Çağ'a tamamen götürmeyi başaran bir oyundur. ÜCRETSİZ
Mount&Blade Warband Mount&Blade Warband
Mount&Blade Warband Mount&Blade Warband, Türk yapımcıların elinden çıkmış kaliteli bir rol yapma oyunu. DENEME SÜRÜMÜ
Need For Speed: Most Wanted Need For Speed: Most Wanted
Need For Speed: Most Wanted Need For Speed Most Wanted, serisinin en eğlenceli oyunlarından birisi. DENEME SÜRÜMÜ
Balon Patlatma Oyunu Balon Patlatma Oyunu
Balon Patlatma Oyunu Balon Patlama Oyunu ile saatler süren eğlence sizi bekliyor ÜCRETSİZ
Free Mouse Clicker Free Mouse Clicker
Free Mouse Clicker Free Mouse Clicker, otomatik fare tıklamaları yapmak için geliştirilen ücretsiz ve oldukça kullanışlı bir programdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR