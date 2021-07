Blue Origin'in 18 Yaşındaki Yolcusu Uzaydaki En Genç İnsan Olacak

Blue Origin uzaydaki en genç insan fırlatışı için gün sayıyor. Blue Origin'in gelecek haftaki ilk insanlı uzay uçuşunda kimin son koltuğa oturacağı sorusu yanıtını buldu. Şirket, Utrecht Üniversitesine yeni kaydolan 18 yaşında bir lise mezununun uzaya fırlatılacağı haberini verdi. Uçuşta ayrıca 82 yaşındaki uzay öncüsü Wally Funk da yer alacak.

Blue Origin yaptığı açıklamada, müzayede kazananı yerine 18 yaşındaki Oliver Daemen'in, kurucu Jeff Bezos ile aynı gemide olacağını duyurdu. Şirket, Daemen'in uzaya gönderilen ilk müşterisi olacağını söyledi, ancak biletinin maliyetini açıklamadı.

Şirketten gelen açıklamayla birlikte Blue Origin'in uzaya gidecek dört kişilik mürettabı belli oldu: Jeff Bezos, Bezos'ın erkek kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 1960'ların başında NASA'nın Mercury 7 astronotlarıyla aynı çalışmalardan geçen, ancak kadın oldukları için reddedilen 13 kadın pilottan biri olan Wally Funk.

Dörtlü, 10 dakikalık uzay uçuşu için New Shepard roketiyle Batı Teksas'tan havalanacak. Blue Origin'in New Shepard gemisi, turizm ve araştırma kullanımları da dahil olmak üzere ticari uzay uçuşu için tasarlandı. Tamamen yeniden kullanılabilir sistem, mürettebat kapsülü içeren bir güçlendirici ve bir üst bölmeden oluşuyor.

