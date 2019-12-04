Bluepoint Games Başkanı, Yeni Projeden Gurur Duyacaklarını Söylüyor

Son olarak yeniden yapım Shadow of the Colossus ile karşımıza çıkmıştı, Bluepoint Games. Görsel anlamda çağ atlatılan bu oyun büyük bir beğeni toplamış ve sıradaki proje için de sabırsızlanmamıza neden olmuştu. Bluepoint Games, sıradaki projesi için yeni bir açıklamada bulundu.

Geliştirici stüdyo PlayStation 5 için yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şu an için herhangi bir ipucu dahi yok ama Ekim ayı içerisinde yeni nesil konsolla ilgili paylaşılan detaylara ek olarak, Bluepoint Games Başkanı Marco Thrush büyük bir oyun olduğunu söylemişti.

SegmentNext tarafından yapılan yeni röportajda konuşan Thrush, yeni projelerinin en çok gurur duyacakları proje olduğunu dile getirdi. "Shadow of the Colossus'u esasen PS3 için uyarlamış ve sonrasında PS4 için yeniden yapmıştık. Bu ikinci kez dokunduğumuz tek şey ve bu zamana kadar olan en büyük başarımız, bu yüzden kişisel favorimiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak mevcut projemizin en fazla gurur duyacağımız başarı olacağından hiçbir şüphemiz yok."

Röportajın ilerleyen kısımlarında, oyunları daha sağlam ve etkili bir şekilde uyarlamak veya yeniden yapmak için yatırımlar yaptıklarına da değinen Başkan Marco Thrush "Bluepoint Engine ve araçları yıllardır geliştiriliyordu." yorumunda bulundu ve devam etti. "Oyunları uyarlamadaki veya yeniden yapmadaki işlemlerimizin daha sağlam ve etkili olmasını sağlamak için önemli yatırımlar yapmıştık. Esnek ve herhangi bir donanımın avantajını kullanabilir."

Bakalım Bluepoint Games stüdyosunun sıradaki oyunu bağımsız yeni bir proje mi olacak yoksa tarihe adını kazımış bir oyunun yeniden yapımı mı olacak? Söylentiler Demon's Souls oyununun yeniden yapımı ile karşılaşacağımıza işaret ediyor. İlk detayları merakla bekliyor olacağız.