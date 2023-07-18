Twitter Rakibi Bluesky'da Moderasyon Krizi Yaşanıyor!

Twitter rakibi bir sosyal medya platformu olan Bluesky, hesap kullanıcı adlarında kullanılan ırkçı hakaretleri tespit edemediği için eleştiriliyor ve bu da kullanıcıların protestolarına ve siteyi terk etme tehditlerine yol açıyor.

Bluesky'ın Moderasyon Krizi Giderek Büyüyor

Ayrıca Bluesky, yakın zamanda yaptığı bir güncellemeyle işaretli kelimeler listesinden çeşitli ırkçı, ableist ve transfobik hakaretleri kaldırdığı için de eleştiriliyor. Bu karar GitHub'daki kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara yol açmış, kelimelerin farklı dillerde farklı anlamlara geldiği ve yasaklı kelimeler listesinin sınırlılıkları tartışılmıştı.

Bluesky'ın CEO'su Jay Graber, bir gönderide endişeleri kabul etti ve şirketin topluluk temsilcileri olarak gelişmeye olan bağlılığını belirtti. Kullanıcı raporlarına yanıt olarak Bluesky, kullanıcı adı olarak ırkçı bir hakaret içeren bir hesabı derhâl kaldırdı. Ayrıca hakaret sözcükleri içeren kullanıcı adlarının oluşturulmasını engellemek için değişiklikler de yapıldı ancak bu mevcut hesaplar için sorunu çözmedi.

Bluesky Kullanıcıların Tepkileri Sonrası Geri Adım Attı

Bluesky'ın yanlış adımlarından ve özür dilememesinden memnun olmayan birçok kullanıcı Bluesky yetkililerini platformu terk etmekle tehdit etti. Siyahi Bluesky kullanıcıları için özel bir platform olan Blacksky'nin yaratıcısı Rudy Fraser adlı bir kullanıcı, Bluesky'nin yanıt vermemesi halinde hesabını sileceğini duyurdu.

Bluesky en nihayetinde hizmet şartlarında ve topluluk kurallarında yaptığı güncellemeleri duyurarak zarar vermeyi yasaklayan, başkalarına saygı gösteren, ırkçılığı ve tacizi kınayan bir platforma olan bağlılığını vurguladı. Kullanıcılar bu kuralların uygulanması konusunda netlik talep etti ve yalnızca otomatik sistemlere güvenmek yerine insan moderasyonunun artırılması çağrısında bulundu.

Bluesky'ın gelecek süreçte bu sözlerini tutup tutmayacağı ve kullanıcıların platformun yeni moderasyon sisteminden memnun olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.