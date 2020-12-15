BluTV Çıplak Dizisi Açıklaması: Dizi Neden Kaldırıldı?

BluTV, dün gece itibarıyla yayımdan kaldırılan Çıplak dizisi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Dizinin yayından kaldırılmasının ardından insanların kafasında “Çıplak dizisi neden kaldırıldı?” gibi birtakım soru işaretleri oluşmuştu. İşte BluTV Çıplak dizisi açıklaması!

BluTV Çıplak Dizisi Açıklaması: Dizi Tekrar Eklenecek mi?

Çıplak isimli dizi, dün gece popüler dijital yayın platformu BluTV’den aniden kaldırılmıştı. Dizinin kaldırılacağı ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadığından ötürü insanların kafasında dizinin neden kaldırıldığı hakkında bazı soru işaretleri oluşmuştu. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in bir videosunda Çıplak dizisinden söz etmişti.

Özdemir, dizi ile ilgili yaptığı yorumda “RTÜK Başkanı Ebubekir Bey bunu iyi ki izlememiş, izlese kılıcını çekecek, tak tak tak kes bunları at diyecek" ifadelerini kullanmıştı. RTÜK Başkanı ise yaptığı açıklamada, "Kılıcımız yok ama başta çocuklarımız olmak üzere aileyi ve toplumu koruyan bir kalkanımız var" ifadelerine yer vermişti. Bu olayların üzerine insanlar dizinin RTÜK tarafından kaldırıldığını düşünmüştü.

BluTV resmi sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yapıldı. Şirket dizinin neden kaldırıldığı ile ilgili bir açıklama yaparak insanların kafasında oluşan soru işaretini giderdi. Şirket tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili BluTV izleyicileri, dünden beri gündemde olan 'Çıplak' isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır."

Çıplak Konusu

Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu sebepten ötürü eskortluk yapan Eylül isimli bir kadının hayatını konu alıyor. Bir doğum günü kutlamasına katılan Eylül, doğum günü olan kişiye aşık olur ve bütün planları tamamen değişir. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen Çıplak dizisi, ikinci sezon onayı aldı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir, Bora Cengiz, Ayşe Akın, Ece Ertez, Can Evrenol gibi isimler yer alıyor. Popüler yapımın ilk sezonu 11 Haziran 2020 tarihinde yayımlandı. İlk sezon 8 bölümden oluşuyor.