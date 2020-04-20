Yabancı filmler ve dizilerin izlenebildiği dijital platformlardan BluTV, stratejik ortaklıklarla faaliyet verdiği coğrafyaları genişletmeye devam ediyor. BluTV dizileri ve filmleri artık Irak, Azerbaycan ve Katar’da da izlenebilecek.

Türkiye’nin internet televizyonu BluTV, Orta Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ve Asya’da 1 milyardan fazla izleyicisi olan Türk dizileri ve filmlerini dünyaya tek bir çatı altında ulaştırma hedefiyle dana geniş bir coğrafyaya hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da hizmet veren BluTV, Nisan ayı itibarıyla telekom operatörleriyle yaptığı işbirliği sonucunda Irak, Azerbaycan ve Katar’daki izleyicilerle de buluşmaya hazırlanıyor.

BluTV Dizileri ve Filmleri Üç Ülkede Daha İzlenecek

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evden çalıştığı, karantina yaşamı sürdüğü zorlu dönemde üç farklı ülkede üç farklı stratejik işbirliği hayata geçirildi. Irak’ın bilinen telekom operatörü Zain ile anlaan BluTV, Irak’ı zengin içerikleriyle tanıştıracak. Zain aboneleri BluTV’ye mobil ödeme ile üye olabileceği gibi, internet paketlerine dahil şekilde de satın alabilecek. BluTV, Nisan ayındaki ikinci işbirliğini Azerbaycan’ın GSM operatörlerinden Azercell ile yaptı. Azercell aboneleri de mobil ödeme ile BluTV’ye üye olabilecek, kendilerine özel kampanyalardan faydalanabilecek. Nisan ayında BluTV’nin anlaştığı diğer operatör olan Vodafone Katar da Ramazan ayı öncesi büyük bir kampanya ile abonelerini BluTV ile buluşturacak.

BluTV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpay Güler, “Ortadoğu’daki ilk stratejik ortaklığımızı Saudi Telecom ile yaptık. Ardından Orange, Vodafone, Ooredoo gibi bölgenin önde gelen operatörleriyle entegrasyonlarımızı tamamlayarak en ünlü Türk dizileri, filmleri ve BluTV’nin orijinal yapımlarını hem Arapça dublajlı hem de altyazılı olarak sunmaya başladık. Bu yıl ise Azerbaycan, Irak ve Katarlı izleyicilere de ulaşmak için iş birliği anlaşmalarımızı tamamladık. Şimdiki hedefimiz ise Türk dizilerinin büyük rağbet gördüğü İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkeleri ve Türkçe, Urdu, Hintçe konuşulan Asya bölgelerindeki kullanıcılara ulaşmak” şeklinde konuştu.

BluTV Üye Ol! Özel Yapımlar, Diziler ve Filmleri İzle!

2015 yılında Türkiye’nin ilk üyelik modelli dijital yayın platformu olarak kurulan BluTV, Alef dizisi gibi özel yapımları kadar yurt dışında beğenilen içerikleri ile de izleyicileriyle buluşturuyor. Türkiye dışında tüm dünyada da Türkçe olarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Arapça olarak hizmet veren dijital platform, 6 milyon izleyiciye sahip ve şimdiye kadar 18 özel yapımı seyircilerle buluşturdu. BluTV’ye üye olmak, dizileri ve filmleri izlemek için, aşağıdaki bağlantıdan hızlıca BluTV mobil uygulamasını Android telefon/iPhone’unuza indirin: