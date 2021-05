BluTV Haziran 2021 İçerikleri Belli Oldu

BluTV Haziran 2021 içerikleri açıklandı. Peki, yerli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine haziran ayında hangi içerikler eklenecek? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BluTV Haziran 2021 İçerikleri Listesi

Yerli dijital yayın servisi BluTV, her ay düzenli olarak yeni içerikler ekleyerek içerik kütüphanesini güncel tutuyor. Popüler dijital yayın hizmeti BluTV, resmi Twitter hesabı üzerinden bir video yayımladı.

Yayımlanan video ile birlikte haziran ayında platformun kütüphanesine hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. Böylece çok sayıda kullanıcının kafasında oluşan soru giderildi. Yerli platforma gelecek ay içerisinde eklenecek tüm içerikler şu şekilde:

1. Renkli Rüyalar Oteli

Renkli Rüyalar Oteli isimli program haziran ayında izleyiciler ile buluşacak. Programın sunuculuğunu Okan Bayülgen üstlenecek. Her bölümde farklı konuklar yer alacak. Programın tam olarak hangi tarihten itibaren yayımlanmaya başlayacağı henüz bilinmiyor.

2. Limetown

İlk olarak 16 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Limetown, önümüzdeki ay BluTV'nin içerik kütüphanesine eklenecek. Suç, gizem ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yapımın ilk sezonunda 10 bölüm bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Jessica Biel, Stanley Tucci, Omar Elba, Sherri Saum gibi isimler yer alıyor.

3. Citizen Penn

2020 yapımı Citizen Penn, haziran ayında yerli dijital servisinin içerik kütüphanesine eklenecek. 5,4 IMDb puanına sahip olan belgesel, 1 saat 33 dakika uzunluğunda. Belgesel, 2010 yılında Haiti'de meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremi konu alıyor. Haiti'de meydana gelen deprem 316 bin kişi hayatını kaybetmişti.

4. Ed Gein: The Real Psycho

2011 yılında yayımlanan Ed Gein: The Real Psycho isimli belgesel, önümüzdeki ay BluTV kullanıcıları ile buluşacak. 4,5 IMDb puanına sahip olan yapım, Ed Gein isimli seri katili konu alıyor.

5. Groomed

1 saat 24 dakika uzunluğundaki Groomed isimli belgesel, haziran ayında yerli dijital yayın platformunun kütüphanesine eklenecek. 2021 yılında yayımlanan yapım, 7,4 IMDb puanına sahip.

Güneşli günlerin gelişine göz kırparken, yaz akşamlarının tadını çıkarmanızı sağlayacak yepyeni pek çok içeriği platformumuza katıyoruz! Haziran'da BluTV'de buluşalım. 💙☀️ pic.twitter.com/U7fGhHiFc0 — BluTV (@BluTV) May 28, 2021

6. Widows

2018 yılında yayımlanan Widows, önümüzdeki ay BluTV üzerinden izleyiciler ile buluşacak. 2 saat 9 dakika uzunluğundaki film, suç, dram ve gerilim ögelerine sahip.

7. Before Sunset

Romantik ve dram ögelerine sahip olan Before Sunset, haziran ayında yerli dijital yayın servisi üzerinden izlenebilecek. 8,1 IMDb puanına sahip yapım, 1 saat 20 dakika uzunluğunda.

8. You Were Never Really Here

1 saat 29 dakika uzunluğundaki You Were Never Really Here, önümüzdeki ay BluTV kullanıcıları ile buluşacak. 6,8 IMDb puanına sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Judith Roberts gibi isimler bulunuyor.

9. Little Children

7,5 IMDb puanına sahip olan Little Children da gelecek ay yerli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek yapımlar arasında yer alıyor. 2006 yılında yayımlanan film, romantik ve dram ögelerine sahip.

10. All or Nothing

BluTV Haziran 2021 içerikleri listesinin son sırasında All or Nothing yer alıyor. 2002 yılında yayımlanan dram filmi, 7,5 IMDb puanına sahip.