BluTV ile Geri Dönen Behzat Ç.'nin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Daha önce yaptığımız haberde, Türk televizyon tarihinin fenomen dizilerinden Behzat Ç.’nin yeni bölümleriyle BluTV platformunda yayınlanacağını sizlerle paylaşmıştık. Merakla beklenen dizinin yeni oyuncu kadrosu belli oldu.

İlk olarak 2010 yılında karşımıza çıkan Behzat Ç., macerasına dijital platformda devam etmeye hazırlanıyor. BluTV’de yayınlanacak dizinin çekimleri önümüzdeki yaz aylarında başlayacak.

Altı yıllık bir aradan sonra İnter Medya’nın yapımcılığında yeniden hayata geçirilecek olan proje, 9 bölümden oluşacak. Yeni sezondaki bölümlerin uzunluğu ise 40'ar dakika olacak.

Şu an hapiste olan yazar Emrah Serbes tarafından kaleme alınan diziyi, senarist Ercan Mehmet Erdem yeniden yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise her zaman olduğu gibi Serdar Akar oturuyor.

Orijinal seride Behzat Ç. karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu, rolüne geri dönecek. Başarılı aktöre, eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler eşlik edecek.

Dizide daha önce Harun karakterini canlandıran Fatih Artman ve Eda’yı oynayan Seda Bakan ise yeni bölümlerde olmayacak.

Behzat Ç.’nin yeni sezonunda, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin sevilen karakterlerinden "Yasin Komutan"a hayat veren Ertuğrul Şakar’ı izleyeceğiz. 41 yaşındaki başarılı oyuncu ve tiyatrocu, dizide Behzat'ın arkadaşı "Serhat Müdür" rolüne hayat verecek. Şakar son olarak “Nöbet” adlı dizide izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Behzat Ç.’nin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil; ancak konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.