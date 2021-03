BluTV Mart 2021 İçerikleri Belli Oldu

BluTV Mart 2021 içerikleri açıklandı. Peki, yerli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine mart ayında hangi içerikler eklenecek? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BluTV Mart 2021 İçerikleri Listesi

Ülkemizde oldukça popüler olan dijital yayın platformu BluTV'nin kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde ciddi oranda arttı. Pandemi döneminde vakitlerinin çok büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın platformu üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. Şirket, her ay düzenli olarak yeni içerikler ekleyerek içerik kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor.

Popüler dijital yayın hizmeti BluTV, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweetler ile beraber mart ayında içerik kütüphanesine eklenecek içerikler belli oldu. İşte yerli platforma bu ay içerisinde eklenecek tüm içeriklerin listesi:

1. Killing Eve 2. ve 3. Sezon

8,3 IMDb puanına sahip olan Killing Eve isimli dizinin ikinci ve üçüncü sezonları mart ayında yayımlanacak. Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan yapım, 2018 yılından beri yayımlanıyor. Dizinin bölüm süreleri ortalama 42 dakika uzunluğunda.

2. Bohemian Rhapsody

24 Ekim 2018 taarihinde izleyicilerle buluşan Bohemian Rhapsody, bu ay içerisinde BluTV platformuna eklenecek. 8 IMDb puanına sahip olan film, Freddie Mercury'nin hayatını anlatıyor.

3. Gossip Girl

Bu ay içerisinde Gossip Girl'ün tüm sezonları yerli dijital hizmetine eklenecek. Cecily Von Ziegesar'ın aynı adlı kitap serisine dayanan Gossip Girl, 2007 yılında yayımlanmaya başlamıştı ve 17 Aralık 2012 tarihinde sona ermişti. Gençlik dram türündeki popüler yapımın 6 sezonu bulunuyor.

4. Young Sheldon

The Big Bang Theory'nin spin-off'u Young Sheldon, bu ay içinde yerli dijital servise eklenecek. Sheldon karakterinin çocukluğunu anlatan durum komedisi, 25 Eylül 2017 tarihinde yayımlanmaya başlamıştı.

5. Condor 2. Sezon

7,7 IMDb puanına sahip olan Condor'un ikinci sezonu, bu ay içinde BluTV'nin içerik kütüphanesine eklenecek. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan yapımın ilk sezonunda toplamda 20 bölüm yer alıyor.

6. Fantastic Mr. Fox

Animasyon türündeki Fantastic Mr. Fox, aynı adlı romandan uyarlandı. Yönetmenliğini Wes Anderson'un üstlendiği animasyon filmi birçok ödülün sahibi olmuştu.

7. JFK

Yönetmenliğini Oliver Stone'un üstlendiği JFK, 1992 yılında vizyona girmiştii. Gerilim filmi birçok ödül elde etmişti.

8. Kiss Kiss Bang Bang

Kara komedi türündeki Kis Kis Bang Bang'in yönetmenliğini ve senaristliğini Shane Black üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr.'nin yer aldığı yapım, çok sayıda izleyici tarafından beğenilmişti.

9. Once Upon a Time in America

Yönetmenliğini Sergio Leone'in üstlendiği Once Upon a Time in America'nın müziklerini Ennio Morricone yaptı. 8,4 IMDb puanına sahip olan yapımda suç ve dram ögeleri yer alıyor.