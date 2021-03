BluTV Nisan 2021 İçerikleri Belli Oldu

BluTV Nisan 2021 içerikleri açıklandı. Peki, yerli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine nisan ayında hangi içerikler eklenecek? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BluTV Nisan 2021 İçerikleri Listesi

Ülkemizde oldukça popüler olan dijital yayın platformu BluTV'nin kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde ciddi oranda arttı. Pandemi döneminde vakitlerinin çok büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın platformu üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. Şirket, her ay düzenli olarak yeni içerikler ekleyerek içerik kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor.

Popüler dijital yayın hizmeti BluTV, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweetler ile beraber nisan ayında içerik kütüphanesine eklenecek içerikler belli oldu. İşte yerli platforma gelecek ay içerisinde eklenecek tüm içeriklerin listesi:

26 Nisan 2017 tarihinde yayımlanmaya başlayan The Handmaid's Tale'in 4. sezonu önümüzdeki ay içerisinde popüler dijital yayın platformu BluTV üzerinden yayımlanacak. Dram, bilim kurgu ve gerilim ögelerine sahip olan yapımın yeni sezonu çok sayıda izleyici tarafından merakla bekleniyor.

2. Exit 2. Sezon

2019 yapımı Exit'ın ikinci sezonu nisan ayı içerisinde yerli dijital yayın hizmeti üzerinden seyircilerle buluşacak. Multi milyoner olan dört kişinin hikayesini konu alan Exit, 8,3 IMDb puanına sahip. Dram dizisini ilk sezonunu BluTV'de izleyebilirsiniz.

3. The Hurt Locker (Ölümcül Tuzak)

2008 yapımı The Hurt Locker, önümüzdeki ay popüler dijital yayın servisinin içerik kütüphanesine eklenecek. Dram, gerilim ve savaş ögelerine sahip olan film, 2 saat 11 dakika uzunluğunda. Başarılı film 8,5 IMDb puanına sahip.

4. The Diving Bell and the Butterfly (Kelebek ve Dalgıç)

8,0 IMDb puanına sahip olan The Diving Bell and the Butterfly, önümüzdeki ay dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. 1 saat 52 dakika uzunluğundaki Kelebek ve Dalgıç, biyografi ve dram ögelerine sahip.

5. Just Mercy (Sadece Merhamet)

2019 yapımı Just Mercy, biyografi, suç ve dram ögelerine sahip. 2 saat 17 dakika uzunluğundaki Sadece Merhamet, gelecek ay BluTV kullanıcıları ile buluşacak.

6. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

7,5 IMDb puanına sahip olan The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı), 2 saat 40 dakika uzunluğunda. 2007 yapımı film, biyografi, suç ve dram ögelerine sahip.

7. Richard Jewell

Biyografi, suç ve dram ögelerine sahip olan Richard Jewell, 2019 yılında vizyona girdi. 2 saat 11 dakika uzunluğundaki film, 7,5 IMDb puanına sahip.

8. Blow (Beyaz Şeytan)

2001 yılında vizyona giren Blow, nisan ayında yerli dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek. 7,6 IMDb puanına sahip olan Beyaz Şeytan, 2 saat 4 dakika uzunluğunda. Başrolde Johnny Depp'in yer aldığı film, biyografi, suç ve dram ögelerine sahip.

9. Long Shot (Denemeye Değer)

6,8 IMDb puanına sahip olan Long Shot, 2019 yılında vizyona girdi. Romantik komedi türünü sevenlere hitap eden yapım, 2 saat 5 dakika uzunluğunda.