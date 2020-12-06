BluTV yeni dizisi Yeşilçam duyuruldu. Yerli dijital yayın platformu BluTV resmi Twitter hesabı üzerinden Yeşilçam isimli diziyi duyurdu ve dizi hakkında oldukça önemli bilgiler paylaştı. BluTV’nin ilk dönem dizisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

BluTV Yeni Dizisi Yeşilçam Ne Zaman Yayımlanacak?

Yerli dijital yayın platformu BluTV yeni dizisi Yeşilçam’ı duyurdu. Twitter üzerinden yapılan duyuruda 1960’lı yıllarda geçecek olan dizinin konusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…”

BluTV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, dijital yayın platformunda yayımlanacak dizi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yalçındağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız dizimizi size tanıtmak isiyoruz; Yeşilçam. Ülkemizin en renkli, en yaratıcı aynı zamanda da sancılı dönemlerinden olan 1960’lar Türkiyesi’nin Yeşilçam’ında müthiş bir yeniden doğuş hikayesi izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan duyuru ile beraber izleyicileri heyecanlandıran dizinin bugüne kadar yaptıkları en büyük prodüksiyon olduğunu belirten Aydın Doğan Yalçındağ, “Bugüne kadar yaptığımız en büyük prodüksiyonumuzun haberini paylaşacağız. Dijitalde görülmemiş bir iş olacak. Heyecanlıyız” ifadelerine yer verdi.

BluTV resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı açıklandı. Takipçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan duyuruda yer alan bilgilere göre yeni dizi 2021 yılında yerli dijital yayın platformunda yayımlanacak. Çağatay Ulusoy, daha önce dijital yayın hizmeti Netflix’in orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’ın başrol oyuncu kadrosunda yer almıştı.

1960’larda ageçecek olan Yeşilçam, dönem dizilerini seven izleyicilere hitap edecek. 3500’ü aşkın beğeni, 700’ün üzerinde yorum ve yüzlerce retweet alan paylaşımda yer alan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de.”

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