BluTV Dizisi Yeşilçam Fragmanı Yayımlandı!

Yerli dijital yayın platformu BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam fragmanı paylaşıldı. 54 saniye uzunluğundaki fragman, kısa sürede yoğun ilgi ile karşılaştı. Geçtiğimiz aylarda BluTV tarafından duyurulan yapım, çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, yayımlanan fragman neler sunuyor?

BluTV Dizisi Yeşilçam Fragmanı Paylaşıldı

Yerli dijital yayın platformu BluTV, geçtiğimiz aylarda Yeşilçam isimli bir dizi duyurmuştu. Platform tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1960’lı yıllarda geçecek olan dizinin konusu ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti: “1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…”

BluTV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız dizimizi size tanıtmak isiyoruz; Yeşilçam. Ülkemizin en renkli, en yaratıcı aynı zamanda da sancılı dönemlerinden olan 1960’lar Türkiyesi’nin Yeşilçam’ında müthiş bir yeniden doğuş hikayesi izleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Popüler dijital yayın hizmeti, dizinin ilk fragmanını yayımladı. Bir gün gibi kısa bir sürede 300 bini aşkın kişi tarafından izlenen fragman, 8 bin beğeni aldı. 700'den fazla yorumun yapıldığı fragmana Emal Sayın'ın Rüyalar Gerçek Olsa isimli şarkısı eşlik ediyor. 54 saniye uzunluğundaki fragmanda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'yi görüyoruz.

Yapımını Eastern Sunries'ın, yapımcılığını Sibel Tuta'nın üstlendiği yapımın senaryosunu Levent Cantek ile Volkan Sümbül kaleme alıyor. Çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımın yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Irmak, özellikle Babam ve Oğlum, Issız Adam, Unutursam Fısılda gibi birçok filmle büyük bir başarının altına imza attı.

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş fakat Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan Semih Ateş isimli bir yapımcıyı canlandıracak. BluTV'nin yüksek prodüksiyonlu ilk dönem dizisi olan Yeşilçam'in oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı isimler de yer alıyor. Yapımın bu yıl içerisinde yayımlanmaya başlaması bekleniyor.

Çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Siz BluTV'nin yeni dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Diziye ilişkin düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.