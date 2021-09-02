BM Doğal Afet Raporu: Kuraklık Dünyayı Sildi Süpürdü

BM Doğal Afet Raporu yayınlandı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) hazırladığı son rapor, hava ile ilgili afetlerde artış olduğunu, ancak daha az ölümün yaşandığının altını çiziyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Salı günü yayınladığı rapora göre kuraklık, son 50 yılda dünyanın en kötü afetlerinden kaynaklanan ölümlerin önde gelen nedenidir.

BM ajansının son yarım yüzyılda 11.000'den fazla hava felaketini değerlendiren raporu, 1970'lerde ve 1980'lerde Doğu Afrika'da meydana gelen dört özel kuraklığın "önde gelen katil" olduğunu vurguladı. Kuraklık 650.000 kişiyi öldürdü. Afetlerden sonraki en büyük ölüm nedeni ise 575.000'den fazla ölümle fırtınalardı.

BM Doğal Afet Raporu Kuraklık ve Fırtınaya Dikkat Çekiyor

Raporda hava durumu, iklim veya su tehlikeleri ile ilgili afetlerin 1970'lere kıyasla beş kat daha sık meydana geldiği, ancak neden oldukları ölümlerin önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

1970'lerde ve 1980'lerde günde ortalama 170 ölüm görüldü, bu 1990'larda 90'a düştü ve 2010'larda ise hava felaketleri kaynaklı günde 40 ölüm yaşandı. Raporda, ölümlerin yüzde 90'ından fazlasının gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiği belirtildi.

Rapora göre, afetlerden kaynaklanan ekonomik zarar son 50 yılda yedi kat arttı. En maliyetli altı felaketin tümü, ABD'deki kasırgaların sonucuydu ve toplamda 517 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp meydana geldi. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hava, iklim ve su kaynaklı aşırı durumların sayısı artıyor ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak dünyanın birçok yerinde daha sık ve şiddetli hale gelecek.Bu, son zamanlarda Avrupa ve Kuzey Amerika'da gözlemlediğimiz gibi daha fazla sıcak hava dalgası, kuraklık ve orman yangını anlamına geliyor. Atmosferde daha fazla su buharı var, bu da aşırı yağışları ve ölümcül selleri şiddetlendiriyor. Okyanusların ısınması, en yoğun tropik fırtınaların sıklığını ve varlık alanını etkiledi."

WMO Genel Sekreteri, atmosferdeki daha fazla su buharının aşırı yağışları ve taşkınları şiddetlendirdiğini ve ısınan okyanusların en yoğun tropik fırtınaların sıklığını ve kapsamını etkilediğini açıkladı. WMO'nun 193 üyeli ülkesinin sadece yarısının bu sistemlere sahip olmasına rağmen, gelişmiş çoklu tehlike erken uyarı sistemleri sayesinde küresel toplumun hayat kurtarmada daha iyi hale geldiğini de ekledi.