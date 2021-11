BM'den Musk'a: Yoksulluğa Karşı 6 Milyar Doları Böyle Harcayacağız

Birleşmiş Milletler (BM) yoksulluğa karşı 6 milyar dolar ihtiyacı olduğunu söylemiş ve bu konuda Elon Musk'a çağrıda bulunmuştu. Elon Musk'ın kapsamlı bir plan istemesinin ardından BM sessizliğini bozdu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü, dünyadaki açlıkla mücadele etmek için 6,6 milyar dolar harcamak için bir plan hazırladı. Bu, bir planı finanse etmek için Tesla hisselerini satacağını iddia eden Tesla CEO'su Elon Musk'a yanıt gibi görünüyor.

BM gıda programı direktörü ve ABD Güney Carolina'nın eski Cumhuriyetçi valisi David Beasley, BM'nin kıtlığın eşiğinde kalan 43 ülkede 40 milyondan fazla insanı beslemek için 6,6 milyar dolarlık yemek ve kuponları nasıl dağıtacağının haritasını çıkardı.

Beasley'nin yayınladığı belgede, WFP doğrudan gıda satın almak ve dağıtmak için 3,5 milyar dolar, piyasaların çalışabileceği yerlerde nakit ve yiyecek kuponları (işlem ücretleri dahil) için 2 milyar dolar ayırmayı ve ülke içi koşullara uyarlanmış yeni gıda programlarını yönetmek ve yardımın en savunmasız kişilere ulaşmasını sağlamak için 700 milyon dolar harcamayı planlıyor.

400 milyon dolar ise operasyon yönetimi, idare ve hesap verebilirlik ve tedarik zinciri koordinasyonu için kullanılacak. Beasley, "Dünya yanıyor. Covid, çatışma, iklim şokları ve şimdi artan tedarik zinciri maliyetleri nedeniyle mükemmel bir fırtınanın ortaya çıkması konusunda uyarılarda bulunuyordum." diye yazdı.

Beasley ayrı bir tweette ise, "Bu açlık krizi acil, eşi görülmemiş ve önlenebilir" diye yazdı ve yaklaşık 288 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin insanı olan Musk'ı etiketledi: "Açık bir plan ve açık kitaplar istediniz. İşte burada! Sizinle ve hayat kurtarma konusunda ciddi olan herkesle konuşmaya hazırız."

