BMW 7 Serisi'nin Elektrikli Modeli i7 Görüntülendi

BMW'nin sedan olarak ürettiği en lüks ve geniş modellerinden birisi olan 7 Serisi'nin elektrikli versiyonu i7 görüntülendi!

Dünya'nın en büyük otomobil şirketlerinden birisi olan BMW, yeni modeli i7 ile ilgili çalışmaları tamamlamış gibi görünüyor. Alman otomotiv devi BMW, yeni elektrikli modeli BMW i7'yi tıra yüklerken kameralara yakalandı. İşte karışınızda BMW'nin lüks ve elektrikli modeli i7!

Öncelikle aracın dış kısmına baktığınızda bunun elektrikli olduğu nereden anlaşılacak demiş olabilirsiniz. Bu aracın şoför kapısındaki "Elektrikli test aracı" yazısı ile kanıtlanıyor. Son dönemde elektrikli otomobiller epey popüler olmuşken BMW'nin böyle bir atılım içerisinde olması garip değil. Hele ki 7 Serisi gibi bir modelde elektrikli bir motor görmek enteresan olacak. Tabii bunun için 2022 yılını beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Yeni BMW i7 modelinin 100kWh'lik bir bataryaya sahip olduğu biliniyor. Bu sayede tam dolu şarj ile 580km menzili bulunuyor. Tabii aracın gücü de merak konusu. Söylentilere göre çift elektrikli motoru sayesinde 550HP güce sahip olacağı biliniyor. Ayrıca daha öncesinde i7'nin üst versiyonu olarak bilinen i7S'in 670HP güce sahip olduğu söylenmişti.

Araca tasarımsal anlamda göz attığımızda sol ön çamurlukta bir depo kapağı görüyoruz. Muhtemelen bu kısımdan elektrikli motor şarj olacak. Marşpiyel olarak siyah plastik kullanılmış. Ancak tabii ki burası değişecektir. Arka kısımdaki egzoz tasarımı segmentine yakışmış. Far ve stop kısmında kamuflaj kullanılmış. Ancak stopların koyu rengi gözden kaçmıyor. Bu da sportifliği ve lüks görüntüyü sağlayacak gibi duruyor.