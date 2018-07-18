BMW, Araç Paylaşım Hizmeti ReachNow ile Uber'e Rakip Oluyor

Alman otomobil üreticisi BMW, ReachNow adlı araç paylaşım uygulaması ile Uber ve Lyft’in rakibi oluyor. Şirket, ses getiren hizmetini bugün itibarıyla ABD’nin Seattle şehrinde kullanıma sundu.

Otomotiv dünyasına getirdiği yeniliklerle her daim lider firmalardan birisi olmayı başaran BMW, ReachNow ismindeki yeni girişimiyle araç paylaşım ekosistemine adım atıyor.

Alman şirketin ilk olarak Seattle’da hizmete sunduğu servis, her ne kadar piyasa lideri Uber ile rakabet edecek olsa da, kilometre başına yüksek ücreti ile dikkat çekiyor. ReachNow uygulamasını kullanmak isteyen kişilerin, kilometre başına 2,40 dolar, artı dakika başına da 0.40 dolar ödemesi gerekiyor.

Uber’in XL gibi daha yüksek kademeli hizmetleriyle eşit bir fiyatlandırmaya sahip olan ReachNow, şüphesiz şehirdeki en ucuz araç paylaşım uygulaması olmayacak. Bu nedenle kullanıcıları kendine çekebilmek adına bir takım avantajlar sunan uygulama, yolcuların sıcaklık ve müzik tercihi yapabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, belli bir tarih ve zamanda araç rezervasyonu da yapabiliyorlar.

BMW, BMW i ve MINI araçlarından oluşan iddialı bir filoya sahip olan ReachNow’un, Seattle, Portland ve New York’ta yaklaşık 100 bin üyesi bulunuyor. Şimdilik üç şehirde hizmet veren uygulama, yakın zaman sonra başka eyaletlere de açılmayı planlıyor.