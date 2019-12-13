BMW, Araçlarına Nihayet Android Auto'yu Ekliyor

Gelecek yazdan itibaren Android telefonları yeni BMW'lerle eşleştirmek mümkün olacak. Alman otomotiv devi nihayet gelecek yıl iDrive 7 bilgi eğlence sistemine Android Auto desteği katacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yaz Google, Android Auto’da büyük bir güncelleme yaptığını ve ilk göründüğünden daha fazla yetenek kazandığını söylemişti. Kablosuz destek belirli sayıda Google ve Samsung cihazıyla sınırlı olsa da telefondan arabaya bağlanmak için bir USB kablosuna ihtiyaç yok. Bundan sonra BMW kullanıcıları da orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranında telefonlarına bağlanabilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Genel Kurul Başkan Yardımıcısı Peter Henrich "Müşterilerimizin birçoğu, BMW'nin kendi işlev ve servislerine ek olarak birçok Android özelliğini de BMW içinde Android Auto yardımıyla kullanabilecek" dedi.

Ayrıca otomotiv devi, iOS cihazlarını bir otomobilin bilgi-eğlence sistemine dönüştürmek amacıyla Apple CarPlay özelliğini etkinleştirmek için yıllık ücret talep etme konusundaki tartışmalı kararından vazgeçtiği de bildirdi.

Bu yenilikler, Android Auto ve CarPlay'i entegre eden bir otomobil üreticisinin ilk örneği olabilir. Her iki işletim sistemi de bilgi eğlence ekranına sınırlı kalmak yerine çoklu ekran desteğine izin verecek şekilde güncellendi.