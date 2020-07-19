BMW Batarya Konusunda Anlaşmaya Vardı! Elektrikli Araç Sayısı Artırılacak

Otomotiv devi BMW batarya konusunda anlaşma sağlayabildi. Şirket özellikle de elektrikli araçlar ile ilgili çok sert eleştirilere maruz kalıyordu. Hadi gelin BMW batarya detaylarına biraz daha yakından göz atalım.

Dünyanın en iyi otomobil markalarından bir tanesi olarak bilinen BMW, tasarım açısından başarılı işler ortaya koyabiliyor. Fakat günümüzün yönelimi standart araçlar yönünde değil. Sürücüler artık daha çok elektrikli araçlara yönelmeye başladı. Özellikle de Tesla bu konuda tatmin edici çalışmalar yapsa bile, yine de BMW ile ilgili beklentiler büyük. Şirket şimdilerde bu beklentiyi boşa çıkarmamak için uğraşıyor.

BMW batarya tedariğini bakın nereden karşılayacak?

BMW CEO’su Oliver Zipse tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa; BMW kısa bir süre içerisinde batarya tedarik etmeye başlıyor. 2023 yılı bitmeden toplamda 25 elektrikli otomobil modeline sahip olacaklarını ifade eden firma, bir hayli umutlu. Ayrıca bu araçların yeni iX3 gibi tamamen batarya gücüyle çalışacağı da söyleniyor.

BMW CEO’su, yaptığı açıklamada batarya tedariki ile ilgili de çok önemli detaylara parmak bastı. Northvolt’la 2 milyar dolarlık anlaşma imzalayan şirket yetkilileri, yakında tedarik sürecinin başlayacağını söyledi. Northvolt, 2016 yılında İsveç’te kurulmuştu. Şirket çok hızlı bir şekilde bu alanın öncülerinden biri oldu.

BMW, halihazırda batarya tedariği konusunda CATL ve Samsung SDI ile birlikte zaten çalışıyordu. Şirketin CEO’su Oliver Zipse, BMW’nin elektrikli otomobil satışlarının her yıl ortalama %30 artış gösterme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2021 yılında Avrupa’daki her 4 otomobilden 1’inin elektrikli olacağı ve 2025’te bu oranın 3’te 1’e ve 2030’da 2’de 1’e ineceği özellikle vurgulandı. Sizce BMW bu konuda başarılı olabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.