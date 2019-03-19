BMW Çalışanlarının Türkçe Konuşması Yasaklandı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Almanya merkezli BMW, akla hayale gelmeyecek bir kararın altına imza attı. Bild gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre BMW, Münih merkezinde Türkçe konuşulmasını tamamen yasaklandı.

Alman basınının gündemine oturan BMW Türkçe yasağı haberleri, Almanya gibi modernliği ile ön plana çıkan bir ülkede şaşkınlıkla karşılandı. Bild gazetesinin haberinde BMW’nin 7000 kişinin çalıştığı Münih merkezinde çalışanların aralarında Türkçe konuşulmasının yasaklanmasına yönelik bir karar alındığı belirtildi.

Adı açıklanmayan bir ustabaşına dayandırılan haberde, Garching fabrikasındaki çalışanların da sadece Almanca konuşmalarına izin verildiği aktarıldı. Yasaktan etkilenen çalışanlar, kararı kabul etmezken, ayrımcılığa maruz kaldıklarından şikâyetçi oldu. İnsan Kaynakları departmanı olayla ilgili inceleme başlattı.

Şirket sözcüsü Jochen Frey, “Şirket, çalışanların hangi dilde konuşmaları gerektiğini dikte etmiyor, ancak, çalışma talimatlarının herkes tarafından anlaşılabilir olması ve bunun Almanca olması gerektiği konusunda sınırlama getiriyor” şeklinde açıklamada bulundu.

BMW yasak koymadığını, sadece çalışma talimatlarının herkes tarafından anlaşılabilmesi adına Almanca yazıldığını söylemesine rağmen, çalışanların tam tersi açıklamalarda bulunması kafalarda soru işaretleri uyandırdı.