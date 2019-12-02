BMW, Çin’de Yeni Bir Otomobil Fabrikası Kuruyor

Alman otomotiv devi BMW ve Çinli bir otomobil üreticisi olan Great Wall, Çin’de Spotlight Automotive adlı yeni bir ortak girişim kurduklarını duyurdu. Yeni girişimin, gelecekteki elektrikli MINI modellerini üretmek üzere yeni bir fabrika kuracağı belirtildi.

Yeni fabrika Çin’in Zhangjiagang kentinin yakınlarında kurulacak ve yılda 160 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni fabrikada hem elektrikli MINI modelleri hem de Great Wall’ın elektrikli araçları üretilecek. Ayrıca bu yeni ortak girişim, gelecekte elektrikli araçların geliştirilmesinde BMW ve Great Wall arasında işbirliği yapılmasını da içeriyor. Ancak her iki üretici de bu konuda daha fazla detay vermiyor.

MINI’nin İngiltere’nin Oxford şehrindeki ana fabrikası şirketin ‘kalbi ve evi’ olmaya devam edecek ve Spotlight Automotive sayesinde şirkete ekstra kapasite ve esneklik sağlanacak. Yeni elektrikli MINI de İngiltere'de üretilecek ve önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulacak.

Yeni fabrika için 716 milyon dolar (650 milyon euro) yatırım yapılacak ve fabrikanın inşaasına 2020’de başlanacak. Tesisin 2022’de tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 3.000 kişiye iş imkanı sağlanması bekleniyor.

BMW Yönetim Kurulu Üyesi Nicolas Peter, “Bu ortak girişim, dünya pazarı için cazip şekilde daha fazla tamamen elektrikli MINI marka araç üretmemizi sağlayacak. Bu aynı zamanda MINI markası için de stratejik bir adım. Great Wall ile başlattığımız bu ortak girişim, Çin pazarının bizim için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.” diye konuştu.

BMW, Great Wall’ın yanı sıra Çin’de Brilliance adlı bir başka firmayla daha ortak bir girişim kurmuş durumda. Bu girişim de, 2020’den itibaren elektrikli iX3 modelinin üretiminden sorumlu olacak.