BMW’den 'Elektrikli i3' Hakkında Şaşırtan Karar

Alman otomotiv devi BMW, hali hazırda piyasada satışta olan elektrikli otomobili i3’ün üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, marka bundan sonra radikal (sıra dışı) tasarıma sahip modeller yerine, daha geleneksel tasarımlı elektrikli modeller üretmeyi hedefliyor.

Otomotiv sektöründe her geçen gün daha fazla elektrikli otomobil görmeye başlıyoruz ancak BMW rakiplerinin tam aksi yönde ilginç bir karar aldı. Gelen bilgilere göre marka, elektrikli modeli i3’ün ikinci neslini üretmeyecek.

Financial Times’ın şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, artık radikal tasarımlı elektrikli otomobiller üretmek istemeyen BMW, çok daha büyük kitlelere hitap edebilmek için daha geleneksel tasarımlı elektrikli otomobiller üretecek. Yani içten yanmalı motora sahip mevcut modellerinin elektrikli versiyonlarını geliştirecek.

BMW i3 modeli, 2013 yılında satışa sunulmuştu ve farklı tasarımıyla dikkat çekmişti. Ancak bu modelin ikinci neslinin üretilmeyeceği ve bunun yerine mevcut BMW modellerinin plug-in hibrit ve elektrikli versiyonlarının piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yine de i3’ün, markanın gelecek elektrikli modelleri için öncü niteliğinde olduğu söylenebilir.

Ayrıca BMW’nin 2023 yılına kadar ürün gamını 13 adet elektrikli otomobil ile genişletmeyi planladığı da biliniyor.

