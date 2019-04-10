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  4. BMW'den M Serisine Özel Sanal Şehir!

BMW'den M Serisine Özel Sanal Şehir!

BMW M Town Sanal Şehir 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

BMW, dünyadaki tüm BMW M hayranlarını bir araya toplamak amacıyla M serisine özel olarak M Town adlında sanal bir şehir kurdu. 'Bu şehirde her şeyin fazlası iyi' sloganıyla tanıtılan M Town, BMW M tutkunlarını bu rüya şehre katılmaya davet ediyor.

Alman otomotiv devinin M serisi, motor sporlarına yönelik olarak yüksek performanslı otomobiller üretmek amacıyla 1973 yılında BMW Motorsport'un kurulmasıyla ortaya çıktı. BMW Motorsport tarafından geliştirilen ve BMW M logosunu taşıyan ilk otomobil 1978 yılında üretilen BMW M1 olmuştu. BMW, o tarihten bu yana M logosu taşıyan birçok farklı araç piyasaya çıkardı ve çıkarmaya da devam ediyor.

M geleneğini sürdürmek isteyen BMW, BMW M hayranlarını 'M Town' isimli sanal şehrinde bir araya getiriyor. M tutkunları, bu sanal şehire üye olarak M Town pasaportuna sahip olabiliyor. Pasaportunu alan ve M Town vatandaşı haline gelen katılımcılar, burada hassas sürüş manevralarına, gösterişli driftlere sahne olan kahve dükkanlarına, M modellerinin eşsiz seslerine ve çok daha fazlasına erişebiliyor.

BMW M Town Sanal Şehir 2

M Town'ın pürüzsüz asfaltı lastikleri dansa davet ederken, tüneller de harika senfonilere ev sahipliği yapıyor. M Town sakinleri aynı zamanda M Town listerini indirerek, M modellerinin motor ve egzozlarından çıkan muhteşem sesleri akıllı telefonlarında zil sesi olarak kullanabiliyor.

Dünyanın farklı yerlerindeki tüm otomobil hayranlarına, yüksek performanslı otomobil tutkularını yaşayabilecekleri bir ortam sunan M Town’a BMW’nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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ETİKETLER: otomobil bmw

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