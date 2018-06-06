BMW, Göz Kamaştıran Yeni Nesil X5'i Tanıttı

Alman otomobil üreticisi BMW, X5’in dördüncü jenerasyonunu resmen tanıttı. Bavyeralı firmanın 1999'daki ilk çıkışından bu yana dünya çapında 2.2 milyondan fazla satış yapan SUV’u, yeni tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yen nesil BMW X5, Mercedes-Benz GLE ve Lexus RX gibi ağır topların olduğu orta boy lüks SUV pazarına iddialı bir giriş yaptı.

X5’in ön ızgara tasarımı önceki modellere nazaran çok daha büyük olsa da, klasikleşmiş kişiliğini her zaman olduğu gibi hissettiriyor. Daha agresif bir tasarım çizgisine sahip olan X5, standart olarak gelen adaptif LED farların yanısıra, müşterilerine Laserlights far sistemi seçeneğini de sunuyor.

Dördüncü jenerasyon X5’te iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Drive 40i, 335 beygir güçlük 3.0 litrelik turboşarjlı altı silindirli motora sahip olurken, xDrive 50i ise 456 beygir gücündeki 4.4 litrelik V8 motoru ile çok daha yüksek bir performans vadediyor.

xDrive 40i 100 km/s hıza 5.3 saniyede ulaşıyor. xDrive 50i de aynı hıza sadece 4.6 saniyede çıkıyor. Her iki motor da sekiz ileri otomatik şanzımana ve BMW'nin akıllı xDrive dört tekerlekten çekiş sistemine entegre bir şekilde çalışıyor.

X5, iDrive bilgi-eğlence sistemi, 12.3 inçlik yüksek çözünürlüklü dijital ekran, 20 hoparlör ve 1,500 watt çıkış sağlayan Bowers & Wilkins ses sistemi, masaj yapan koltuklar ve akıllı asistan sistemi gibi bir dizi teknolojik özellikle geliyor.

Peki, yeni nesil X5’in fiyat etiketi ne olacak? Alman otomobil devi, yeni amiral gemisinin fiyatının Kasım ayında düzenlenecek showroomlarda belli olacağını açıkladı.

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