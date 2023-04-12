BMW iX1 xDrive30'un Ön Rezervasyonu Başladı: İşte Fiyatı!

Borusan Otomotiv, BMW'nin Türkiye temsilcisi olarak, tamamen elektrikli kompakt SAV modeli yeni BMW iX1'in ön rezervasyonunu açtı. Otomobil ön ve arka aksta yer alan elektrik motorları sayesinde dört tekerlekten çekiş özelliğiyle şehir içi ve şehir dışında konforlu bir sürüş sunuyor. Otomobil ayrıca 440 km'ye varan menzili ve güncel teknolojilerin entegre edildiği kokpiti ile sınıfındaki standartları yeniden belirliyor. Yeni BMW iX1 xDrive30 modeli, 2.111.000 TL'den başlayan fiyatlarla BMW Yetkili Satıcıları'nda yerini aldı.

Tasarım

Yeni BMW iX1 xDrive30, X modellerinde yer alan maceracı ruhuyla SAV duruşu destekleyen Adaptif LED Farlar, BMW'nin imza tasarımı olan böbrek ızgaraları ve tüm gövdede yer verilen dikey çizgiler ile X şeklindeki gövde çizgileriyle farklılaşıyor. Üstelik yeni BMW iX1 xDrive30, elektrikli mobiliteye vurgu yapan mavi detayları ve 20 inç boyutuna varan jant seçenekleri ile tasarımını tamamlıyor.

Teknoloji

Yeni BMW iX1 xDrive30'un ön konsolunu 10,25 ile 10,7 inç büyüklüğündeki iki üniteden oluşan BMW Kavisli Ekran, yüzer kol dayama ve bu bölüme entegre edilmiş kontrol paneli domine ediyor. Katlanır arka koltuk sırtlıkları, bagaj kapasitesini artırmak için katlanabiliyor ve böylece, 490 litre hacmindeki alan 1495 litreye kadar çıkabiliyor.

Dört Tekerlekten Çekiş

Tamamen elektrikli BMW modelleri arasında premium kompakt sınıfta sunulan ilk dört tekerlekten çekiş sistemine sahip model olan yeni BMW iX1 xDrive30, 313 beygir güç ve 494 Nm tork değerleriyle dikkat çekiyor. Beşinci jenerasyon eDrive altyapısı ile yeni BMW iX1 xDrive30, otomobilin zeminine konumlandırılmış yüksek voltajlı batarya ve yüksek verimli şarj teknolojisini içeriyor. Otomobil ayrıca tam şarjla 440 km'ye varan menzili kullanıcısına sunuyor. 29 dk'da %80 batarya doluluğuna ulaşabilen araç, sadece 10 dakikalık şarj ile 120 km menzile sahip oluyor.

Üst Düzey Premium Donanımlar

Yeni BMW iX1 xDrive30, BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu gibi zengin donanım seviyesi ile beklentilerin üzerine çıkıyor. Yarı otonom sürüşe imkan sağlayan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece kamera görüntüsü yardımı ile park kolaylığı sunan Park Asistanı Plus donanımları ise lansmana özel standart olarak sunuluyor.

BMW'nin "The Power of Choice" yaklaşımı doğrultusunda tamamen elektrikli yeni BMW iX1 xDrive30 modeline ek olarak, 88 km'ye kadar tamamen elektrikli bir sürüş menzili sunan ve 326 bg motor gücüne sahip X1 xDrive30e modeli de önümüzdeki günlerde ön rezervasyona açılacak.