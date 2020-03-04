BMW Logosunu Değiştirdi! İşte Yeni Logo

Alman otomobil üreticisi BMW yeni logosunu gün yüzüne çıkardı. Gelin hep beraber BMW'nin yeni logosuna yakından bakalım.

İşte Yeni BMW Logosu

BMW aradan geçen 23 yılın ardından logosunun değiştirdi. Şirket aldığı radikal karar logo değişikliğine gitti. En son ki logo değişikliği 1997 yılında yapılmıştı. BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer yeni logo hakkında şu açıklamada bulundu: "Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor."

Geçmişten Günümüze BMW Logoları

BMW'nin geçmişten günümüze logosunda yaptığı değişiklikleri hemen aşağıda yer alan görselden inceleyebilirsiniz.

BMW logosunun anlamı uzun yıllardır tartışılan bir konu. BMW Group Classic’ten Fred Jakobs “Çoğu insan BMW logosunda bir pervaneye gönderme yapıldığını sanıyor ama işin aslı bu değil,” diye belirtmekte. BMW logosunda yer alan renklerin Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ettiği ancak bu dizaynın orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlandığı söylendi.

BMW'nin yeni logosuna sahip araçların ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sizler BMW'nin yeni logosu hakkında neler düşünüyorsunuz? BMW'nin yeni logosunu beğendiniz mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!