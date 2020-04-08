BMW, Maske Üretimine Başlıyor

Alman otomotiv firması BMW, koronavirüs ile mücadele için maske üreteceğini açıkladı.

BMW, Sağlık Çalışanlarına Maske Üretecek!

BMW CEO'su Oliver Zipse yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı kendi personelini ve halkı korumaya yardımcı olmak için yüz maskeleri üretmeye başlayacağını söyledi. Zipse, BMW'nin yakında günde birkaç yüz bin maske üretebileceğini açıkladı. BMW'nin 100 bin maskeyi teslim ettiği de paylaşıldı.

BMW Pazartesi günü yaptığı açıklamada, fabrikalarındaki üretimin durmasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığını söyledi. Şirketler koronavirüs ile mücadele etmek için bağışlar yapmaya devam ediyor.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 1.430.141 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 82.074 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 301.130 olduğu bilgisi paylaşıldı.

7 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Toplam can kaybı ise 725'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.582 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 987 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 222.868 olduğu açıklandı.