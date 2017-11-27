BMW, Münih'te Yeni Bir Batarya Merkezi Kuruyor

Genel merkezi Almanya'nın Münih kentinde bulunan BMW, elektrikli otomobil üretimi konusundaki çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Firma bu amaç doğrultusunda Münih'te 200 milyon euro'luk bir yatırım ile yeni bir batarya merkezi kurdu.

BMW yaptığı duyuru ile bu 200 milyon euro'luk yatırımın 4 yıllık bir çalışma sonucunda oluştuğunu belirtti. Lüks ve spor otomobil üreticisi firma "battery cell research center" olarak adlandırılan "batarya araştırma merkezi"nin de katkılarıyla 2025 yılına kadar 25 adet tamamen elektrikli veya plug-in hibrid otomobil modelini satışa sunmayı hedefliyor. Şimdiden i3 ve i8 gibi tamamen elektrikli otomobilleri bulunan BMW, 2017'nin ilk 10 ayında 78.000 adet elektrikli otomobil satmayı başarmış.

BMW'nin bu yeni batarya merkezi 2019'un başlarında çalışmaya başlayacak ve bataryalar içerisindeki kimyasal reaksiyonlar konusunda önemli çalışmalar yürütecek. Aynı zamanda bu merkezde çalışmak üzere 200 yeni eleman da BMW'ye dahil olacak. Ayrıca firmanın diğer hedefleri arasında 2021 yılında 5.nesil elektrikli aktarma organlarını piyasaya sunmak ve tamamen elektrikli otomobillerinin menzillerini 700km'ye yükseltmek de yer alıyor.