BMW Otonom Sürüşe Yeni Bir Bakış Açısı Getiriyor

BMW, Çin’de kuracağı fabrika ile elektrikli otomobil üretimine ağırlık vermeye başlayacak. Firma, CES 2020 sırasında yapılan tanıtımda piyasaya çıkacak otomobiller için yeni teknolojileri sunmanın yanı sıra otonom sürüş için tasarladıkları yeni bir iç dizaynı da duyurdu.

Aracın otomatik olarak seyir halinde gidebilmesinden sonra BMW, araç sahipleri için bambaşka bir deneyim sunacak yeni bir iç tasarım geliştirdi. Araç içerisine Zerog şezlong yerleştiren firma, 60 dereceye kadar eğilebilen şezlong ile araç sahiplerine seyahatlerinin keyfini çıkarabilecekleri bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

BMW, Otonom Sürüşünüz Sırasında Dinlenmenizi İstiyor

CES’de gerçekleştirilen tanıtımda, elektrikli araç modeli BMW i3 Urban Suite için geliştirilen tasarımdan söz edildi. Aracın iç tasarımında, şezlong, küçük bir lamba, masa, şarj portları, termoelektrik bardak tutucular, Amazon ve Fire TV platformu tarafından desteklenen katlanabilir bir ekran bulunuyor. Tasarım dışında kullanılan malzemelerde de değişikliğe giden BMW, araç içi döşemelerinde deri yerine kumaş ve ahşap kullanmayı tercih etti.

Tahmin edebileceğiniz üzere, araç içine yerleştirilen ekipmanlardan sonra, yolcu koltuğu koymak mümkün olmadı. Bu haliyle BMW i3 Urban Suite aracın, küçük bir butik otel lobisine benzediği konuşuluyor.