BMW Patent Davası İle Karşı Karşıya!

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden bir tanesi olan BMW patent davası ile çalkalanıyor. Şirket muhtemelen bir süre bu dava nedeniyle bazı sorunlar yaşayacak. İşte otomotiv devi ile ilgili haberimizin detayları.

Paten veya lisans anlaşmazlıkları ağırlıklı olarak akıllı telefon sektöründe ortaya çıkıyor. Ancak ABD merkezli çalışan "Paice LLC" şirketi, otomotiv sektörünün en büyük sirketlerinden bir tanesi olan BMW'ye patent davası açtı. Çok nadir olarak gerçekleşen otomotiv sektöründeki patent davaları, muhtemelen bu şirketin lehine sonuçlanacak.

BMW patent davası merakla bekleniyor

BMW tarafından hibrit araçlarının güç aktarma verimini artırmak için kullanılan yüksek voltaj teknolojisi bu davanın konusu oldu. ABD merkezli şirket BMW yetkililerine bu teknoloji ile ilgili teknik detaylar sunulduğunu ve bu detayların çalındığını ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında BMW ile anlaşma yapmak için sunum yapıldı. Bu sunumda verim artırma teknolojisi anlatıldı ve iddiaya göre BMW bütün teknolojiyi kopyaladı. BMW X6 modelinden sonra bir süre kullanılmayan bu teknoloji, ilerleyen zamanlarda yeniden aktif hale getirildi.

BMW markasının 3 farklı modelinde daha performans artırmak için kullanılan yöntem, ayrıca i8 araçlarında da tercih edildi. ABD merkezli şirket; Hyundai, Ford ve Toyota'ya benzer davalar açmıştı. Otomotiv devleri bu şirket ile davalık olmak yerine, ücretini ödeme yolunu tercih etti. Peki sizce BMW bu davada haklı çıkabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.