BMW Pil Sorunları Nedeniyle İki Aracını Müşterilerden Geri Çağırıyor

BMW, iki EV'yi içeren birden fazla pil yangını olayını araştırdıktan sonra 83 iX ve i4 aracını geri çağırıyor. Autoblog tarafından tespit edilen olay, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin belirli iX xDrive 50, iX M60, i4 eDrive40 ve i4 M50 araç sahiplerini arabalarını sürmemeleri, arabaları şarj etmemeleri veya dar alana park etmemeleri konusunda uyarıyor.

BMW, ilk olarak 2022 i4 eDrive'ı içeren bir olayı Nisan ayında araştırdıktan sonra 2 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 arasında üretilen iX modellerinin ve 22 Kasım 2021 ile 13 Haziran 2022 arasında üretilen i4 modellerinin Samsung SDI pil hücrelerinde bir üretim hatası buldu.

BMW, Bayileri Etkilenen Araçlar Hakkında Bilgilendiriyor

BMW, bayilerini geri çağırma konusunda bilgilendirdi. Otomobil üreticisi, etkilenen araçlardaki pilleri ücretsiz olarak değiştireceğini belirtti. BMW, pil arızasından kaynaklanan herhangi bir kaza veya yaralanmanın şimdilik yaşanmadığını da ekliyor.

Etkilenen araç sahipleri 19 Eylül'e kadar bir bildirim mektubu alacaklar. Daha fazla bilgi için şimdiden BMW desteği ile de iletişime geçebilirsiniz.

Son zamanlarda pil ve çip kaynaklı geri çağırmalar oldukça arttı. Elektrikli araç üreticilerinin gelecekte bu konudan başı oldukça derde girecek gibi görünüyor.