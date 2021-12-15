BMW'den Renk Değiştirme Teknolojisi: Tek Tuşla Aracın Rengi Değişecek!

BMW renk değiştirme teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Alman otomotiv devinin üzerinde çalıştığı teknoloji, tek tuşla otomobilin renginin değiştirilmesine olanak tanıyacak. Şirket, CES 2022 etkinliğinde renk değiştirmenin yanı sıra iX M60 EV ve bazı teknolojileri de duyuracak.

BMW Renk Değiştirme Teknolojisi ile Fark Yaratacak

Almanya merkezli otomobil üreticisi, CES 2022 etkinliğinde heyecan verici duyurular yapmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından etkinlik esnasında tanıtılacak teknolojiler arasında renk değiştirme de yer alıyor.

Aktarılan bilgilere göre otomotiv devi tarafından geliştirilen renk değiştirme teknolojisi, tek tuş ile otomobilin renginin değiştirilmesine imkan tanıyacak. Burada renk tonunun kastedilmediğini belirtelim. Şirket, sürücülerin tek butona dokunarak aracın dış rengini değiştirebileceğini söyledi.

Renk değiştirme teknolojisinin nasıl çalıştığı ise henüz bilinmiyor. Otomotiv sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan BMW, çok sayıda kişinin önemli ölçüde heyecanlanmasına yol açan söz konusu teknoloji ile ilgili detaylı bilgiyi CES 2022 etkinliği esnasında paylaşacak.

BMW ayrıca etkinlik sırasında iX M60 EV isimli yeni otomobil modelini de tanıtacak. Bu model, iX xDrive50'yi temel alacak. Söz konusu otomobilin 111,5 kilowatt-saat batarya ve çift motora sahip olacağı ileri sürüldü.

iX xDrive50 isimli model 516 beygir gücüne sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni aracın daha yüksek bir beygir gücü ile piyasaya sürülecektir. Yeni arabanın koltuklarında ve tekerlek tarafında bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor. Bu değişikliklerin büyük çaplı olmayacağı söyleniyor.

Alman otomotiv devi, çok yakında düzenlenecek etkinlik sırasında tanıtacağı bir teknolojinin "son teknoloji bir araç içi sinema deneyimi" sunacağını ifade etti. Bunun yalnızca bir aracın bilgi-eğlence ekranında film oynatma yeteneği mi yoksa farklı bir teknoloji mi olduğu bilinmiyor. Şirket, heyecan verici teknoloji ile ilgili detaylı bilgi henüz paylaşmadı.

BMW tarafından tanıtılması beklenen teknolojiler ve otomobil ile ilgili ayrıntılı bilgi CES 2022 etkinliği esnasında paylaşılacak. Merak içerisinde beklenen etkinlik 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek.

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