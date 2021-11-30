Araştırma: BMW Sahiplerinin Psikopat Olma İhtimali Daha Yüksek!

Gerçekleştirilen bir araştırma, BMW sahiplerinin psikopat olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Elde edilen sonuç ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

BMW Sahiplerinin Psikopat Olma İhtimali Şaşırttı

Sputnik'teki habere göre araştırmacılar, insanların ne kadar psikopatik özelliklere sahip olduğunu ölçmek için bir anket gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ankete 2 bin sürücü katıldı. Elde edilen sonuç ise oldukça şaşırttı.

Toplamda 12 sorudan oluşan anketin sonuçlarına göre BMW sürücüleri 36 puan üzerinden 12,1 ile en yüksek puanı aldı. Yapılan anket ile birlikte BMW sürücüleri, psikopat olma olasılığı en yüksek otomobil sürücüleri olarak nitelendirildi.

Audi sürücüleri 11,7 puan ile ikinci sırada yer alırken Fiat sahipleri ise 7,0 puan ile üçüncü sırada konumlandı. Skoda sürücüleri ise gerçekleştirilen ankette 3,2 puan aldı. Katılımcılar arasındaki ortalama puanın 6,6 olduğu belirtildi.

Analiz edilen özellikler arasında yüzeysel çekicilik, pişmanlık, suçluluk eksikliği ve görkemli öz değer duygusu bulunuyor. 0-18 puan aralığı psikopati olmadığını gösterirken 19-26 puan aralığı ise bu durumun mümkün olduğunu gözler önüne seriyor. Aktarılan bilgilere göre 27'nin üzerindeki puanlar psikopatinin olası olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Scrap Car Comparison Genel Müdürü Dan Gick, konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Gick, LadBible'a verdiği demeçte, gerçek suç yapımlarının popülerliğinin dünya genelinde psikopatlara duyulan hayranlığı arttırdığını ifade etti.

En Güvenilir Otomobil Markaları

Lexus Mazda Toyota Infiniti Buick Honda Subaru Acura Nissan Mini

Consumer Reports (CR) tarafından yapılan bir araştırma ile birlikte en güvenilir araba markaları belli oldu. Paylaşılan listede toplamda 28 marka yer alıyor. Şu anda değeri 1 trilyon doları aşan elektrikli araç üreticisi Tesla, listenin 27. sırasında yer alarak şaşırttı.

Listenin ilk sırasında Japonya merkezli otomotiv üreticisi Lexus bulunuyor. Eiji Toyoda tarafından kurulan şirket, lüks otomobiller üretiyor. İkinci sırada Japon otomotiv üreticisi Mazda konumlandı. Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Toyota, CR tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında yer aldı.