BMW Son Teknoloji Hız Sabitleyici İle Kazaları Azaltacak

Otomobil üreticileri çoğu zaman saatte 400 kilometre hızlara varan araçlar üretmek istiyor ve mevcut araçların bir bölümünde bu kapasite var. Alman otomotiv devi olan BMW, yüksek hızlara ulaşabilen ancak hız sabitleyici ile yarı otonom duruma gelebilen araçlar geliştirmeye çalışıyor. Yeni nesil hız sabitleyici olarak da bilinen teknoloji bütün BMW araçlarında kullanılmaya çalışılacak. İşte haberimizin detayları.

Araçlarını daha çok otobanlarda sürmeyi seven kişiler için sabit hız son derece önemlidir. Özellikle de karşınıza çıkan tabelalarda belirli bir hız sınırı verilir ve ortalama olarak bu hızda gitmeniz istenir. BMW otobanlarda büyük oranda işinize yarayacak hız sabitleyici sistemini getiriyor.

BMW son teknoloji hız sabitleyici kırmızı ışıkları algılayacak

Dünyanın yıllardır en büyük otomotiv devlerinden bir tanesi olarak bilinen BMW’nin hız sabitleyici modunu açtığınızda, aynı zamanda başka özellikler de kullanılacak. Örneğin şirketin bu yeni modunu kullanırsanız, araç dışarıdaki kırmızı ışıkları GPS üzerinden algılayabilir. Böylece kırmızı ışığa yaklaştığınızda araç yavaşlamaya başlar.

BMW'nin bu özelliği son derece makul görülse bile, insanların ve araçların kalabalık olduğu yerlerde kullanımı biraz zor olacak. Bu nedenle daha çok araçların seyrek olduğu yerlerde kullanımını önerebiliriz. Şirket muhtemelen ilerleyen dönemlerde daha otonom bir sistem kullanacaktır.

Dünyadaki bütün otomobil şirketlerinin yavaş yavaş otonom sistemlere doğru ilerlediğini görüyoruz. Peki sizce de BMW, ilerleyen yıllarda tamamen otonom sisteme geçebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.