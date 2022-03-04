BMW'nin Avrupa Üretimi Ukrayna Krizinden Büyük Darbe Aldı: Üretimi Durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, temel bileşenlerin teslimatını büyük oranda etkiledi. BMW ise bunun etkisi olarak Almanya ve diğer Avrupa fabrikalarında BMW ve Mini otomobillerin üretimini durdurmak zorunda kaldı. BMW'nin Almanya'daki Münih ve Dingolfing'deki fabrikalarındaki araç üretimi ve İngiltere Oxford'daki Mini fabrikasında yapılan üretim, önümüzdeki hafta durdurulacak. Bunların yanında, BMW'nin Avusturya'nın Steyr kentindeki motor fabrikasındaki motor üretimi de askıya alınacak.

BMW de Ukrayna-Rusya Savaşından Etkilenenler Arasına Dahil Oldu

Bir şirket sözcüsü Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte, ‘Ukrayna'da yaşanan çatışma, oradaki yan sanayideki üretim üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip. Ortaya çıkan üretim durmaları, birkaç BMW fabrikasında ardışık üretim ayarlamalarına ve kesintilere yol açacak.’ dedi.

Şirket sözcüsü gazeteye verdiği demeçte, BMW'nin Leipzig, Regensburg ve Almanya'daki fabrikalarında da üretim vardiyalarında ayarlamalar yapılması gerekeceğini söyledi. Leipzig'de iki vardiyadan biri iptal edileceğini söyleyen sözcü, Regensburg'daki üretimin de tek vardiya ile sınırlı olacağını ifade etti.

Öte yandan BMW; ABD, Çin ve Meksika'daki fabrikalarının farklı tedarikçileri olduğu için savaştan etkilenmediğini söyledi.

Kriz Ekibi Kuruluyor

BMW, arz kesintisinden etkilenen Volkswagen ve Stellantis dahil olmak üzere diğer otomobil üreticileri tarafından kurulanlara benzer bir kriz ekibi kurdu.

BMW sözcüsü verdiği demeçte, uzman departmanların alternatif üretim tesisleri aracılığıyla tedariki güvence altına almak ve üretimi mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak için tedarikçilerle yoğun görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Edinilen bilgilere göre; bu duruma Batı Ukrayna'dan gelen BMW kaynaklı kablo demetlerinin teslimatının kesintiye uğraması neden oluyor. Kablo demetleri, bir aracın elektrik sistemlerinin önemli bir parçasıdır.

Ukrayna'da yaklaşık 7 bin işçi çalıştıran iki fabrikası bulunan Alman kablo üreticisi Leoni, çalışanlarının güvenliğini ön planda tutarken diğer tesislere kapasite ekleyerek Ukrayna'daki kesintiyi dengelemeye yardımcı olmak için çabalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Leoni'den bir sözcü yaptığı açıklamada, ‘Ukrayna'ya giren ve çıkan lojistik, özellikle AB ile sınır noktalarındaki kısmen kaotik durum nedeniyle özel bir zorluk teşkil ediyor’ dedi.

Alman otomobil lobisi grubu VDA'ya göre; Alman otomotiv şirketleri ve tedarikçileri Rusya ve Ukrayna'da yaklaşık 49 üretim tesisi işletiyor.

BMW, Rusya İhracatını Durduruyor

BMW ayrıca Rusya'ya otomobil ihracatını durdurduğunu ve ülkedeki üretimi durduracağını söyledi. Geçen yıl BMW, Rusya'nın Kaliningrad bölgesindeki bir fabrikada, BMW'nin yerel ortağı Avtotor ile 20 yıldan fazla bir süredir işlettiği bir fabrikada yaklaşık 12 bin araç monte etti.

Moskova merkezli AEB endüstri derneğine göre; Rusya'da BMW marka araçların satışları geçen yıl yüzde 10 artarak 46 bin 802'ye yükselmişti.