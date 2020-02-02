BMW ve Audi Sahipleri Trafikte Kural Tanımıyor! İşte Araştırma Sonuçları

Bu araştırma çok konuşulur! Yeni yapılan araştırmaya göre, BMW ve Audi marka araç sahipleri trafikte kural tanımıyor.

"BMW ve Audi Sahipleri Trafikte Terör Estiriyor!"

Finlandiya'da yapılan araştırmada BMW ve Audi marka araç sahiplerinin trafik kurallarına uymadığını ortaya koydu. Finlandiyalı bir sosyal psikoloji profesörü, Audi ve BMW marka araç sürücülerinin, trafik kurallarını göz ardı etme ve dikkatsizce araç kullanma olasılığının diğer araç sahiplerine göre daha yüksek olduğunu açıkladı.

Helsinki Üniversitesi de yaptığı açıklamada Alman arabaları kullananların trafik kurallarını ihlal ettiğini, yayalara yol vermediğini ve hız kurallarına uymadığı söyledi. 1.892 adet otomobil sahibi ile yapılan araştırmada, inatçı, anlaşılmaz erkeklerin Audi, BMW veya Mercedes gibi yüksek statüde bir otomobile sahip olma olasılığı daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Birçok zengin insanın bir yetki duygusuna sahip olduğu ve kuralların kendileri için geçerli olduğunu düşünmediği açıklandı.

Sizler yapılan araştırma hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce araştırma doğru mu? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!