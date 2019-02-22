BMW ve Daimler'den 1 Milyar Dolarlık Ortak Girişim

Otomotiv sektörünün iki dev ismi BMW ve Daimler, otonom araçlar, elektrikli scooter’lar, araç paylaşımı ve elektrikli araba bataryası üzerine ortak bir girişim kurdu. İki Alman şirket tarafından yapılan açıklamada, girişimin 1,3 milyar dolarlık bir havuza sahip olduğu belirtildi.

ABD’nin Avrupa ve Çin ile yaşadığı ticari restleşmeler, otomotiv piyasasını da derinden etkiledi. Sektördeki artan belirsizlikle birlikte satışlar önemli oranda düştü. Bu çerçevede birçok üretici, otonom ve elektrikli araçlar gibi teknolojilerin yanı sıra, sürdürülebilir yeni iş modelleri üzerine yoğun bir mesai harcıyor.

Mercedes-Benz’in çatı şirketi olan Daimler ile BMW, bu projelerdeki çabalarını birleştirerek, endüstriye rehberlik edebileceklerine inanıyor.

Cuma günü Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Daimler CEO'su Dieter Zetsche, BMW ve Daimler’in otomotiv alanında yıllarca birbirleriyle rakabet ettiğini; ancak zamanın değiştiğini söyledi.

Zetsche, “Araba sahibi olmakla ilgilenmeyen; ancak araç paylaşım modeliyle ilgilenen çok fazla insan var. Her iki şirketin de bu sonuca vardığı yer burası, ayrı ayrı olmaktansa birlikte daha güçlü olabileceğimiz bir alan” dedi.

BMW Başkanı Harald Krüger ise “Her iki şirketin de kendine göre güçlü yönleri var. Güçlü taraflarımızı birleştirebilir ve kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

BMW ve Daimler arasındaki işbirliği beş ayrı şirketten oluşacak: Multimodal hizmetler için Şimdi Ulaşın; EV (elektrikli araba) şarjı için Şimdi Şarj Edin; Taksi hizmeti için Şimdi Ücretsiz; park etme için Şimdi Park Et ve Araba paylaşımı için Şimdi Paylaş.

Her işletmenin kendi CEO'su olacak ve iki otomobil üreticisi, şirketlerin operasyonlarına müdahale etmeyecek şekilde denetleyici hissedarlar olarak görev yapacak.

Tüm şirketlerin mobilite girişimleri ortak bir girişime tabi olmayacak. Örneğin, Daimler, 2019 yılının ikinci yarısında, San Jose, Kaliforniya'da Bosch ile bir robot taksi hizmeti başlatmayı planlıyor .

Aynı şekilde, BMW de 2021'de otonom elektrikli otomobilini tanıtmayı hedefliyor.