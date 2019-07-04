BMW ve Daimler, Otonom Sürüş Teknolojisi için Güçlerini Birleştiriyor

Alman otomotiv devleri BMW ve Daimler, otonom sürüş teknolojileri geliştirmek için stratejik ortaklık kurduklarını açıkladı.

BMW ve Daimler'deki yaklaşık 1.200 geliştiricinin yardımlı sürüş sistemleri, otonom sürüş ve park teknolojileri geliştirmeye odaklanacağını belirten şirketler, söz konusu yazılımların hem BMW hem de Daimler’in araçlarında bağımsız olarak uygulanacağını söyledi.

Geçtiğimiz şubat ayında, otonom sürüş teknolojisinde güçlerini birleştirmeyi planladıklarını açıklayan Alman devleri, anlaşmayı tamamladıklarını ve geliştirilen teknolojilerin 2024 yılından itibaren araçlarda kullanılmasını beklediklerini söyledi.

Almanya'nın Volkswagen'den sonra en büyük otomobil üreticileri olan BMW ve Daimler, Alphabet’in Waymo'su gibi internet devlerinin rekabet seviyesini artırması sebebiyle kaynaklarını birleştirme kararı aldı. Kurdukları ittifak ile maliyetleri düşürmeyi amaçlayan iki şirket, bu sayede hareket alanlarını daha da artırmayı hedefliyor.

Otonom sürüş teknolojisinde stratejik ortaklık kuran yalnızca BMW ve Daimler değil. Avrupa'nın en büyük iki otomobil üreticisi Volkswagen ve Ford, otonom sürüş ve elektrikli araç teknolojileri birlikte geliştirmek için güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor. Benzer şekilde Renault ve İtalyan-Amerikan grubu Fiat Chrysler Automobiles de birleşme görüşmelerinde olduklarını açıklamıştı.