BMW ve Mercedes-Benz'ten Dev Ortaklık

Otomotiv endüstrisinin iki büyük oyuncusu BMW ve Mercedes-Benz güçlerini birleştiriyor. Alman üreticiler, hatchback sınıfındaki modelleri A Serisi ve 1 Serisi araçlarının yeni jenerasyonlarını birlikte geliştirecek.

Geleceğini otonom sürüş teknolojisi ve elektrikli araçlar üzerine kuran iki dev, BMW ve Mercedes-Benz, stratejik olarak çok önemli bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine her yıl milyarlarca dolar harcayan Alman üreticiler, sürdürülebilirliği sağlamak ve maliyetleri azaltmak için birlikte çalışmaya karar verdi. İki markanın odak noktasında, kompakt otomobilleri olan A Serisi ve 1 Serisi modellerinin aynı altyapıyı kullanması bulunuyor.

Almanya Handelsblatt gazetesi, iki şirketin ilk meyvelerinin 2025 yılından önce görülemeyeceğini yazıyor. Habere göre ayrıca, BMW ve Mercedes’teki bazı üst düzey yöneticiler, birlikte çalışma fikrinden memnun değil. Bunun nedeni olarak, iki Alman üreticinin yıllar süren sert rekabeti gösteriliyor.

Fakat bu ortaklığın asıl amacı, otonom sürüş teknolojisindeki maliyetleri düşürmek olacak. Handelsblatt, bu girişimin birlikte teknoloji geliştirmenin yanı sıra patentlerin paylaşılmasına da imkan verebileceğini belirtiyor. Her iki şirket de, endüstri standardı olabilecek yeni teknolojiler üretmek istiyor.

Tasarruf planının bir diğer bölümü de, BMW ve Mercedes-Benz araçları arasında ana bileşenlerin paylaşılmasını içerebilir. Handelsblatt, şanzımanların ve batarya hücrelerinin, iki şirket tarafından ortaklaşa kullanılabilecek ana bileşenler olduğunu söylüyor.

Otomotiv sektöründe ortaklık yoluna giden tek firmalar BMW ve Mercedes değil. Sektörün diğer devleri Volkswagen ve Ford, hafif ticari araç, elektrikli otomobil ve otonom sürüş üzerine işbirliği yapacaklarını açıklamıştı. İki markanın da üretim maliyetlerinden milyarlarca dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.