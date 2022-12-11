BMW X7 İçin Ön Siparişler Açıldı

Performanslı sürüş ve lüks kavramlarını birleştiren BMW X7 için Türkiye ön siparişleri alınmaya başladı. Yeni tasarımı sayesinde güçlü duruşunu yüksek dinamizmle destkeleyen BMW X7, 3 litre hacmindeki mild hybrid-dizel motoruyla performanstan ödün vermiyor.

Aydınlatmalı böbrek ızgaraları ve çift parçalı far tasarımı, otomobilin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca 22 inç boyutunda jant alternatifleri de bulunuyor.

BMW X7 Özellikleri ve Fiyatı

En kısa tabirle kaslı fakat lüks bir tasarıma sahip olarak tanımlayabileceğimiz BMW X7, 3105 mm uzunluğundaki aks mesafesi sayesinde 6 ve 7 kişilik olarak konfigüre edilebiliyor.

İnovatif tasarımı sevenleri mutlu eden BMW, ön tarafa yerleştirdiği Curved Screen 12.3 inç gösterge ve 14.9 inç dokunmatik kontrol ekranı ile premium bir deneyim sunuyor. Kontrol panelinde yeni tip vites sesici, iDrive kumandası, start/stop butonu yer alıyor.

8. nesil gelişmiş BMW İşletim Sistemi ile birlikte gelen BMW X7, sezgisel ve sesli komutlar, ergonomik kontroller yardımıyla Personel Assistant'ı kullanarak sürüş konforunu artıyor.

Türkiye'de satışa sunulan BMW X7 xDrive40d modelini ön sipariş vermek için buraya tıklayarak BMW resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik aracın Türkiye satış fiyatı belli olmasa da başlangıç paketi yurt dışında 97.700 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.