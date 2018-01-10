BMW, Yakıt İkmali ile Dünyanın En Uzun Drift Rekorunu Kırdı

Alman otomotiv devi BMW'nin Amerika ekibi tarafından çok kısa bir süre önce duyurulan drift rekoru denemesi, başarıyla gerçekleşti. Sekiz saatlik sürüş ve yakıt ikmaliyle gelen Guinness rekoru, tarihinde ilk kez dört tekerlekten çekişli altyapıyla gelen 2018 BMW M5 ile kırıldı.

Dünyanın en uzun drift performansını 2014 yılında Toyata GT86'ya kaptıran BMW, Johan Schwartz'ın müthiş pilotajlık performansıyla tekrardan rekorun sahibi oldu.

Alman otomotiv devinin geçtiğimiz günlerde rekorla ilgili paylaştığı kısa video büyük bir merak uyandırmıştı. O günden beri rekor denemesi ile ilgili olan videoyu dört gözle bekleyen drift hayranları nihayet muradına erdi. BMW Amerika ekibi, rekor denemesiyle ilgili videoyu bugün paylaştı.

Yakıt ikmali ile kırılan rekor, bu anlamda bir ilke ev sahipliği yaparken, Guinness yetkilileri drift alanında iki farklı dünya rekorunun kırıldığını duyurdu. Saat ve kilometre cinsinden kırılan rekorların ilki sekiz saatlik sürüş bölümünde oldu. Bundan önceki rekor olan 5 saat 46 dakikayı 2,5 saat geliştiren BMW Amerika ekibi, 8 saatlik sürüş boyunca 374 kilometre yol kat ederek bir başka rekorun daha sahibi oldu ve adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

BMW'nin bir önceki rekorunda da pilot koltuğunda oturan Johan Schwartz, inanılmaz performanslarına bir yenisi daha ekleyerek, uzun süre kırılması zor bi rekora imza atmayı başardı.

BMW'nin efsanevi rekor denemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!