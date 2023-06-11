BMW, Yaz Serisi İçin Elektrikli Araçlarını Tanıttı

BMW, 2023 yaz serisinin bir parçası olarak yeni EV'leri duyurdu. Yeni modeller arasında i4 xDrive 40 (i4'ün dört tekerlekten çekişli bir çeşidi), tek motorlu i7 eDrive50 ve hibrit 750e xDrive yer alıyor. Buna ek olarak otomobil üreticisi, bazı modeller için güncellenmiş bir bilgi-eğlence işletim sistemi ortaya çıkardı.

2024 i4 xDrive40, popüler Gran Coupe'nin dört tekerlekten çekişli, 396 beygir gücündeki bir çeşididir. Tamamen elektrikli araç, standart 18 inç lastikleri kullanarak tahmini 307 mil menzil sağlayan çift motora sahiptir

BMW Elektrikli Araç Piyasasında Lider Olmak İstiyor

Ayrıca, EV sıfırdan 60 inç hıza çıkabilir. 4.9 saniye. i4 xDrive40, ek 995 $ varış ücreti ile 61.600 $'dan başlayacak. BMW, ABD merkezli teslimatların 2023'ün üçüncü çeyreğinde başlamasını bekliyor.

Bu arada, arkadan itişli i7 eDrive50, 449 beygir güç sağlayan tek bir GEN5 motordan güç alıyor. BMW, menzil ve performans ayrıntılarını bu sonbaharda "pazar lansmanına yakın" olarak açıklayacak, ancak modelin 105.700 $'dan başlayacağını biliyoruz.

Son olarak, 750e xDrive, 308 beygir gücündeki altı silindirli içten yanmalı motoru 194 beygir gücündeki elektrik motoruyla birleştiriyor.. Ek olarak, plug-in hybrid'in tamamen elektrikli menzili 35 mil olarak derecelendirilmiştir. 750e xDrive, 107.000 $'dan ve aynı 995 $'lık varış ücretinden başlayacak. Ayrıca bu sonbaharda ABD'de piyasaya çıkıyor.

Otomobil üreticisi bilgi-eğlence işletim sistemini "belirli modellerde" güncelliyor. BMW İşletim Sistemi 8.5, ana ekrana şirketin kavisli ekranında daha iyi çalışacak şekilde tasarlanmış "açıkça düzenlenmiş işlevler" sağlar.

Alt menülerden kurtularak, sürücü tarafında dikey olarak düzenlenmiş pencere öğelerini kullanarak tüm ilgili kontrolleri ve bilgileri tek bir seviyede tutan bir "sıfır katman ilkesi" kullanıyor. Ayrıca klima kontrol menüsüne, uygulama kitaplığına, navigasyona ve Apple CarPlay / Android Auto'ya hızlı erişim sağlayan semboller içerir.