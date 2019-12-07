BMW Yeni Elektrikli Otomobili i4’ü Test Ediyor

BMW, i3’ten sonra markanın karakteristik özelliklerini koruyan en yeni elektrikli modeli BMW i4 üzerinde çalışıyor. 2021’de yollara çıkması beklenen ve tamamen elektrikle çalışan i4’ün testleri devam ediyor.

Kış koşullarında ve karlı zeminde test edilen yeni BMW i4, dört kapılı bir Gran Coupe olarak karşımıza çıkacak. Markanın i3’ten sonra üreteceği ikinci tam elektrikli otomobili olarak dikkat çeken i4’te 5. Nesil BMW eDrive teknolojisi kullanılıyor. Tamamen sıfırdan geliştirilen elektrik motoru, güç elektroniği, şarj ünitesi ve yüksek voltajlı bataryaları kapsayan bu teknoloji, i4’ün yanı sıra BMW iX3 ve BMW iNEXT modellerinde de kullanılacak.

BMW i4’ün özel olarak geliştirilen yeni elektrik motoru otomobile 530 beygir güç sağlıyor. Aracın 550 kg ağırlığındaki 80 kWh kapasiteli bataryası ise i4’e yaklaşık 600 km menzil kazandırıyor. 150 kW’a kadar şarj kapasitesi sunan bataryalar sayesinde araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Böylece BMW i4’ü sadece 6 dakika şarj ederek 100 km yol kat etmek mümkün hale geliyor.

BMW i serisinin ilk Gran Coupe’si olarak gelecek olan BMW i4, performans özellikleriyle de dikkat çekiyor. Maksimum 193 km/s hıza ulaşabilen otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını da 4 saniyenin altında gerçekleştiriyor.

2021 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen tamamen elektrikli yeni BMW i4’ün, pazarda Tesla Model 3’e rakip olacağı tahmin ediliyor.