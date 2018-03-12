BMW, Yeni Konsepti M8 Gran Coupe’yi Tanıttı

Alman otomotiv devi BMW, geçtiğimiz günlerde Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni konsept aracını sergiledi. BMW M8 Gran Coupe olarak adlandırılan dört kapılı performans modelinin, piyasadaki Mercedes-AMG GT ve Porsche Panamera’ya rakip olması bekleniyor. Sportiflik, şıklık, performans ve lüksü bir arada barındıran araç BMW’nin 8 Serisi’ndeki yeni amiral gemisi olarak öne çıkıyor.

BMW M8 Gran Coupe, piyasadaki 6 Serisi Gran Coupe’nin büyük ve daha performanslı bir versiyonu gibi de düşünülebilir. Aracın tasarım açısından BMW’nin karakterini yansıtma konusunda çok başarılı olduğu görülüyor. BMW, M8 Gran Coupe’nin tavan bölümü başta olmak üzere pek çok parçasını karbon fiber ile güçlendirilmiş plastikten üretmiş. Bu sayede hem aracın daha hafif olması hem de ağırlık merkezinin daha aşağıda tutulması sağlanmış.

Araçtaki “Saleve Vert” isimli muhteşem yeşil renk de bu konsepti daha özel gösteren güzel bir seçim olmuş. BMW, “Saleve Vert” isimli bu rengin farklı ışıklar altında yeşilden yeşilimsi maviye dönüştüğünü belirtiyor. Ayrıca, BMW M departmanının tasarım müdürü Domagoj Dukec, otomobille ilgili olarak: “Bu otomobil ile, özel bir otomobil sahibi olarak kalabalıktan sıyrılmak isteyen müşterilerimizi hedefliyoruz. Bu otomobilde BMW M departmanı performans ve lüksü muazzam şekilde bir araya getiriyor.” diyor.

BMW M8 Gran Coupe’nin teknik detayları ve kokpit detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak aracın dört tekerlekli çekiş sistemine ve sekiz vitesli otomatik şanzımana sahip olacağını biliyoruz. Motor performansının da 600 beygir gücün ve 553 lb-ft torkun üzerinde olacağı tahmin ediliyor. BMW M serisi baştasarımcısı Adrian Van Hooydonk yaptığı açıklamada: “Lüksün başka bir boyutunu temsil eden yeni M8 Gran Coupe, son derece sportif bir dört kapılı coupe. Motor gücü ve performans rakamlarından şimdilik bahsetmiyoruz. Ancak bu,muhtemelen ürettiğimiz en hızlı sedan olacak” dedi.

BMW M8 Gran Coupe’nin, 2019’un ikinci yarısında 120 bin Euro’luk başlangıç fiyatıyla showroom’lardaki yerini alması bekleniyor.