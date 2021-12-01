Mardin'de Keşfedilen Böceğe Eski Tarım Bakanın Adı Verildi

Böceğe eski Tarım Bakanın adı verildi. Mardin'deki kiraz bahçelerinde rastlanan yeni bir böcek türü, Türkiye'nin eski Tarım Bakanının adıyla yaşayacak. İşte 'Phytocoris iyribozi' ​isimli böcek.

Geçtiğimiz dönemde Mardin'de keşfedilen yeni bir böcek türü, aldığı isimle merak uyandırdı. Türkiye'nin eski Tarım Bakanlarından biri olan Nihat Şevket İyriboz'un adı böcekte yaşatılacak.

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. İnanç Özgen tarafından yapılan açıklamada, yeni böcek türünün adı 'Phytocoris iyribozi' olduğu ifade edildi.

Özgen verdiği demeçte, "Bu türün bizim için en onur verici yönü; tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi." dedi.

Böceğe eski Tarım Bakanın adı verildi

Yeni böcek türü, Mardin'in Ömerli ilçesindeki kiraz bahçelerinde rastlandı.

Araştırma ise Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Tezcan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Barış Çerçi tarafından yönetildi.

Prof. Dr. Özgen'in raporu, yeni türün yarım kanatlılar takımından ve bitki tahtakuruları familyasında yer alan 'Phytocoris' cinsine ait olduğunu dile getiriyor.

Geçtiğimiz ay Zoology in the Middle East dergisinde yayınlanan 'Phytocoris iyribozi' adlı yeni böcek türü, ismiyle merak konusu haline geldi.

Nihat Şevket İyriboz'un Türkiye'deki ilk bitki korumacılarından ve zirai mücadele araştırma enstitülerinin kurucularından biri olduğu biliniyorken, Anadolu'da yaptığı keşiflerle de hatırlanıyor. İyriboz ayrıca 1950 döneminde bir süre Tarım Bakanlığı yaptı.

Prof. Dr. İnanç Özgen şunları söyledi:

"Bu yeni bir tür, dünyada ilk defa tespit edildi, Mardin’in Ömerli ilçesinde kiraz bahçelerinde bulundu. Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Türün erkeği ve dişisi İzmir Lodos Entomoloji Müzesi'nde saklanıyor. Bu türün bizim için en onur verici yönü; tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi. Bu türün yayını Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. Ülkemize hayırlı olsun."

Yeni böcek türünün örnekleri, İzmir'deki Lodos Entomoloji Müzesi'nde (LEMT) saklanıyor. Böcek türünün faydalı veya zararlı yönlerine ek olarak beslenme davranışları gibi özellikleri ise yapılan araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.