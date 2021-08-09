Bodrumunda Muharebe Tankı Saklayan Adama Para Cezası Kesildi

Almanya'da yaşayan 84 yaşındaki bir adamın evine düzenlenen baskında, II. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu anlaşılan ve Panther olarak da bilinen Alman yapımı orta sınıf savaş tankı Panzerkampfwagen V bulundu. Silah bulundurma suçundan yargılanan adama para ve hapis cezası uygulandı.

Bodrumda Orta Sınıf Savaş Tankı ve Mühimmat Sakladı!

Almanya'nın Heikendorf kentinde yaşayan ve askeri koleksiyoncu olduğu öğrenilen 84 yaşındaki kişi, evinin bodrumunda II. Dünya Savaşı'ndan kalma Panther ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Savcılara göre koleksiyoner, Almanya'nın mevcut yasalarını ihlal etmişti.

Koleksiyonerin savunma avukatları bu silahların çok eski olduklarını ve artık çalışamayacak derecede yıprandıklarını öne sürdü. Savcılar ise mahkemeyi, silahların hala çalışabileceğine ikna etti. Sonuç olarak 84 yaşındaki adama 250.000 Euro para cezası ve 14 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Ayrıca mahkeme kararına göre koleksiyoner, önümüzdeki iki yıl içerisinde tankı ve uçaksavar topunu bir müzeye satmak ya da bağışlamak zorunda.

Geçtiğimiz dönemlerde alınan ihbarlar üzerine harekete geçen askeri kuvvetler, karşılaştıkları manzara ile şaşkınlıklarını dile getirdiler: Evde yalnızca tank ve uçaksavar topu değil; Hitler büstü, Nazi formalı mankenler, gamalı haç kolyeleri ve çeşitli Hitler hatıraları olmak üzere oldukça fazla sayıda tarihi içerik yer alıyordu.

Evdeki eşyaların dışarı taşınması 20 askeri personel ile 9 saatten fazla zaman aldı. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.