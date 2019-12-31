BOE, 2021’de Apple’ın İkinci Büyük Tedarikçisi Olabilir

Apple, Çinli BOE firmasından bir grup OLED ekran sipariş etmeyi planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse, BOE 2021’de Apple’ın en büyük ikinci tedarikçisi haline gelebilir.

Bu söylentiyi ortaya çıkaran Güney Kore’deki bazı kaynaklara göre Apple, 2021’de iPhone’larda kullanmak üzere BOE’den 45 milyon adet OLED panel sipariş etmeyi planlıyor.

Bu durumda BOE, Samsung’dan sonra Apple’ın ikinci büyük OLED panel tedarikçisi olacak. Apple tedarikçileri arasında LG Display üçüncü sıraya gerileyecek ve Japan Display de Apple Watch gibi cihazlar için daha küçük OLED ekranlar tedarik etmeye devam edecek.

Eğer 2020’de OLED ekranlı iPhone 12’lerin geleceğine yönelik söylentiler doğruysa, Apple çok daha fazla OLED panele ihtiyaç duyabilir.

Ancak BOE üretimi OLED ekranların 2020’de bir iPhone’da yer alıp almayacağı henüz belli değil. BOE, hali hazırda Huawei Mate serisi gibi diğer birçok akıllı telefona da ekran tedarik ediyor.