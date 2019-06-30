Boeing, 737 MAX'in Yazılımı için Saati 9 Dolardan Yazılımcı Çalıştırdı

Boeing, maliyetten tasarruf etmek için düşük ücretlerle dışarıdan çalışan yazılımcılar ile çalıştı. 346 can kaybına neden olan iki ölümcül 737 MAX kazasının kalite kontrolün yetersiz olması nedeniyle yaşandığı söyleniyor.

Boeing, Saati 9 Dolardan Kod Yazdırdı!

Hintli yazılım şirketi HCL Technologies ve Cyient Ltd dahil olmak üzere üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından çalıştırılan yeni mezun programcılar, Boeing 737 MAX'i saatte 9 dolardan az kazanarak hem kodladılar hem de test ettiler.

Uçuş testi grubunda çalışan eski bir Boeing yazılım mühendisi olan Mark Rabin konu hakkında şunları söyledi: "Bu olay tartışmalıydı çünkü Boeing mühendislerinin kodu yazmasından çok daha az verimliydi."

Hem Boeing hem de HTC, dışarıdan çalışan yazılımcıların MCAS veya kritik kokpit uyarı sisteminin geliştirilmesinde yer almadığını vurgularken, Bloomberg üçüncü taraf mühendislerin 737 MAX'in bazı yazılım geliştirmelerine katıldığını iddia etmekte.

Yabancı kaynaklar Boeing'in maliyeti düşürmek için her şeyi yaptığını söylüyor. Konu hakkında açıklamalar gelir ise sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Boeing'in saati 9 dolardan üçüncü taraf yazılımcılar ile çalışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!