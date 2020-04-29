Boeing, 737 MAX Soruşturması ile Karşı Karşıya

Uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX tipi uçaklarının seri üretimindeki hatalardan dolayı soruşturma ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

Boeing 737 MAX Soruşturması Yürütülüyor

Wall Street Journal'un aktardığı habere göre, Boeing'in 737 MAX uçaklarının kontrol sistemlerindeki tehlikeli hatalar ile ilgili uçak şirketi hakkında federal bir soruşturma yürütüyor. Hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Federal Havacılık İdaresi 737 MAX üretim hattındaki çeşitli güvenlik sorunlarını inceliyor.

Boeing firmasına ait iki 737 MAX uçağı önce Endonezya'da ve sonra Etiyopya'da birbirinden beş ay arayla düştü. Yaşanan kazalardan beri firma yoğun bir inceleme altında. Mart ayından beri 737 MAX uçakları uçuşa çıkarılmıyor.

Şirket geçtiğimiz aylarda güvenilirliğini korumak adına CEO Dennis Muilenburg'u görevinden almıştı.

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