Boeing CEO’su Görevden Alındı

737 Max uçaklarının gerçekleştirdiği ölümlü kazaların ardından, şirket güvenilirliğini korumak adına CEO Dennis Muilenburg'u görevinden aldı.

Gerçekleşen uçak kazalarında 350 civarında insan hayatını kaybetmişti. Ölenlerin yakınları ve yerel basın, firmanın güvenlikten önce kâr etmeye önem verdiğine dair iddialarda bulunmuştu.

Boeing firması yeni CEO ve başkan olarak, 10 yıldır yönetim kurulunda görev yapan David Calhoun’u seçti.

Ölen kişilerin yakınları, yapılan bu seçimin ardından Boeing firmasının yönetimini yenilemesi gerektiğine dikkat çekti. Firmanın büyük bir değişimden geçmesi gerektiğine inanan kazazede yakınları, değişime bu kadar direnç gösteriliyor olmasının akıllarda soru işaretleri bıraktığını ve firmaya karşı güven duymadıklarını belirttiler. Bununla birlikte yeni başkan Calhoun’un da Boeing yönetimi için doğru kişi olduğuna inanmadıklarını ifade ettiler.

Değişim Şart

Boeing firmasına ait iki 737 max uçağı önce Endonezya'da ve sonra Etiyopya'da birbirinden beş ay arayla düştü. Yaşanan kazalardan beri firma yoğun bir inceleme altında. Mart ayından beri 737 max uçakları uçuşa çıkarılmıyor.

Boeing yetkilileri, yıl sonunda 737 max uçaklarını yeniden uçurmayı planladıklarını duyururken, ABD’li denetleyiciler bu kadar kısa sürede 737 max için uçuş izninin çıkamayacağını belirtti.